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萬安演習拉警報 73台老舊警報器宜縣警局拚4年全汰換

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

110年軍民聯合防空萬安44號演習今天下午登場，宜蘭縣政府警察局及5個分局嚴陣以待，同時因應防疫避免群去，不實施人、車疏散管制。宜蘭縣長林姿妙親自在警察局主持演練，並在警察局長廖材楨陪同下，實地視察縣政國宅防空疏散避難地點。

林姿妙表示，演習視同作戰，感謝警察局戰戰兢兢地進行，她也提到，天災地變無法預防，平時多一分準備，一旦遭遇空襲狀況，絕對有能力即時應變，讓災害降到最低，也確保縣民的生命財產安全。演習結束後，她亦頒發加菜金予警方，以感謝其辛勞。

宜蘭縣政府警察局自8月17日起，為演習做足整備，與縣府、各鄉鎮市公所、軍方等單位協調相關事項，還進行4次場地會勘、2次實地預演，於今天順利完成演習，共投入238名警力。

另外，警察局為精進防空避難設施管理，今年初開始統整縣內防空疏散避難地點，同時招商研發建置「防空疏散避難設施管理系統」，藉由資訊網路化，能讓民眾即時上網查詢就近的防空疏散避難位置。

宜蘭縣位處空襲海嘯潛勢區，現有73台警報器多數超過使用年限，為保持其最佳狀態，警察局去年向宜蘭縣政府爭取1438萬元經費，執行「4年汰換計畫」，今年起到2024年要將老舊警報器全數汰換，以爭取民眾疏散的黃金避難10分鐘。

110年軍民聯合防空萬安44號演習今天下午登場，宜蘭縣政府警察局同步進行。記者林佳彣／攝影
110年軍民聯合防空萬安44號演習今天下午登場，宜蘭縣政府警察局同步進行。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙頒發加菜金予警方，以感謝其辛勞。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙頒發加菜金予警方，以感謝其辛勞。記者林佳彣／攝影
萬安演習下午登場，宜蘭縣長林姿妙親自在警察局主持演練。記者林佳彣／攝影
萬安演習下午登場，宜蘭縣長林姿妙親自在警察局主持演練。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府警察局向縣政府爭取1438萬元經費，要在2024年前陸續汰換轄內73台老舊警報器。圖／宜蘭縣政府警察局提供
宜蘭縣政府警察局向縣政府爭取1438萬元經費，要在2024年前陸續汰換轄內73台老舊警報器。圖／宜蘭縣政府警察局提供

警察 演習 宜蘭 林姿妙

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