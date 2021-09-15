聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／被勸離又開回原處違停 男不滿警開單上網討拍失敗
黃姓男子在台北市大同區鄭州路143巷內違規停車，影響車輛通行，警方獲報到場，第一次先勸離，豈料黃男又駛回原處違停，警方當場開單，黃男當下不斷辯稱他人在車內，不算違停，警方說，在交叉路口10公尺內臨時停車，不管人有無在車上，都算違停，依規定告發。
黃男當下非常不滿，拿起手機反拍警方，不斷稱自己人坐在車內，不算違停，事後還將影片上傳臉書社團爆料公社，遭多數網友「打臉」，怒批黃違規在先，還想上網「討拍」。
警方指出，黃男第一次違停，趕抵現場的警員好心勸離，並留在現場對其他違停車輛開單，豈料開單到一半，又見黃男駛回現場違停；黃明顯想挑戰警方執法，立刻開單告發。
大同分局呼籲，違停是警方取締重點項目，提醒駕駛注意安全停車觀念，避免影響其他用路人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言