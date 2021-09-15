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影／被勸離又開回原處違停 男不滿警開單上網討拍失敗

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

黃姓男子在台北市大同區鄭州路143巷內違規停車，影響車輛通行，警方獲報到場，第一次先勸離，豈料黃男又駛回原處違停，警方當場開單，黃男當下不斷辯稱他人在車內，不算違停，警方說，在交叉路口10公尺內臨時停車，不管人有無在車上，都算違停，依規定告發。

黃男當下非常不滿，拿起手機反拍警方，不斷稱自己人坐在車內，不算違停，事後還將影片上傳臉書社團爆料公社，遭多數網友「打臉」，怒批黃違規在先，還想上網「討拍」。

警方指出，黃男第一次違停，趕抵現場的警員好心勸離，並留在現場對其他違停車輛開單，豈料開單到一半，又見黃男駛回現場違停；黃明顯想挑戰警方執法，立刻開單告發。

大同分局呼籲，違停是警方取締重點項目，提醒駕駛注意安全停車觀念，避免影響其他用路人交通安全。

黃男不滿遭警方開單，拿手機反拍警方。再將影片上傳臉書社團，遭網友「打臉」。記者蔡翼謙／翻攝
黃男不滿遭警方開單，拿手機反拍警方。再將影片上傳臉書社團，遭網友「打臉」。記者蔡翼謙／翻攝

違停 爆料公社

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