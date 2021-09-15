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金湖也有科技執法！民眾亂停車 警將加強取締開單

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

小心車輛別亂停！金門縣警局在去年嘗試運用科技執法，分別在民生路車站前路段及民權路西南門里公所路段等，設置違規停車自動偵測執法，違規情形已大幅下降，廣受民眾好評，金門縣警局今天表示，金湖鎮的黃海路及市港路近期也建置好科技執法設備，只要在偵測區域內停留超過3分鐘，就會被開罰，預期將能有效改善交通亂象。

金湖分局指出，這項科技執法系統，目前建置進度已趨完工，地點分別在金湖鎮黃海路復興路口路段及市港路環島南路口前路段2處，該設備係使用雷射偵測及車牌辨識系統，24小時自動偵測違規停車，並將車輛違規蒐證影像傳送至逕行舉發系統；另針對新市市區道路違規停車，警方亦將持續加強取締，以維護用路人安全。

金湖分局表示，科技執法的主要目的在於減少交通事故、促進交通順暢及維護用路人安全；另有鑑於違規車輛停放該區路段時，公車不易出入車站，往來車輛人車爭道及轉彎車道遭占用造成車輛回堵等交通亂象。

警方也提醒，為兼顧警方執法安全及公共利益，只要在偵測區域內停留超過三分鐘，即自動執行違規蒐證，並依道路交通管理處罰條例規定舉發，希望駕駛人能共同遵守道路交通規範，少一次違規，省一次荷包，多一分安全，共同創造友善的交通安全環境。

金湖鎮的市港路，近期也建置好科技執法設備，民眾停車千萬別亂停，以免受罰。圖／警方提供
金湖鎮的市港路，近期也建置好科技執法設備，民眾停車千萬別亂停，以免受罰。圖／警方提供

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