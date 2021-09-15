替這些銀行員鼓掌 成功攔阻詐騙案保住六百萬積蓄

新北市永和警分局轄內於今年8月間共有三起攔阻詐騙案，阻詐金額共600萬元，永和警分局長陳保安今天由偵查隊長龍海光及轄區派出所長陪同前往各金融機構，包括台灣銀行新永和分行、中國信託商業銀行雙和分行、國泰世華商業銀行永和分行等金融機構贈送獎座與禮卷，感謝阻詐有功的金融機構人員，替民眾看好荷包。

今年8月間，永和警分局轄內共有三起銀行行員警覺並通報警方聯手成功攔阻詐騙案件，攔阻詐騙匯款共600萬元，而詐騙手法都是常見的假檢警詐騙，利用假檢警身分向高齡婦女恫嚇帳戶涉及洗錢，要求受害人清空戶頭配合調查；及偽裝海外高富帥假交友及佯裝熟人的「猜猜我是誰」詐騙，所幸均有金融機構人員及時攔阻，守護民眾的財產安全。

永和警方指出，過去警察局以往每月會透過治安會報，由市長侯友宜公開表揚阻詐有功的金融機構人員及超商店員，近來因應相關防疫政策，改由轄區分局代為表揚第一線阻詐人員。