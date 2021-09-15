快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

替這些銀行員鼓掌 成功攔阻詐騙案保住六百萬積蓄

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市永和警分局轄內於今年8月間共有三起攔阻詐騙案，阻詐金額共600萬元，永和警分局長陳保安今天由偵查隊長龍海光及轄區派出所長陪同前往各金融機構，包括台灣銀行新永和分行、中國信託商業銀行雙和分行、國泰世華商業銀行永和分行等金融機構贈送獎座與禮卷，感謝阻詐有功的金融機構人員，替民眾看好荷包。

今年8月間，永和警分局轄內共有三起銀行行員警覺並通報警方聯手成功攔阻詐騙案件，攔阻詐騙匯款共600萬元，而詐騙手法都是常見的假檢警詐騙，利用假檢警身分向高齡婦女恫嚇帳戶涉及洗錢，要求受害人清空戶頭配合調查；及偽裝海外高富帥假交友及佯裝熟人的「猜猜我是誰」詐騙，所幸均有金融機構人員及時攔阻，守護民眾的財產安全。

永和警方指出，過去警察局以往每月會透過治安會報，由市長侯友宜公開表揚阻詐有功的金融機構人員及超商店員，近來因應相關防疫政策，改由轄區分局代為表揚第一線阻詐人員。

陳保安表示，超商店員、金融機構行員平日工作相當忙碌，為守護民眾財產安全協助警方阻詐，不乏遭到受害人埋怨「多管閒事」，希望民眾理解人員苦心，所有「雞婆」無不是出於關懷。他呼籲社會大眾，若遇類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。

新北市永和警分局轄內在今年8月間經銀行行員通報攔阻三起詐騙案件，阻詐金額共600萬元，永和警分局長陳保安（左二）今親赴金融機構表揚阻詐有功銀行行員。圖／警方提供
新北市永和警分局轄內在今年8月間經銀行行員通報攔阻三起詐騙案件，阻詐金額共600萬元，永和警分局長陳保安（左二）今親赴金融機構表揚阻詐有功銀行行員。圖／警方提供
新北市永和警分局轄內在今年8月間經銀行行員通報攔阻三起詐騙案件，阻詐金額共600萬元，永和警分局長陳保安（左二）今親赴金融機構表揚阻詐有功銀行行員。圖／警方提供
新北市永和警分局轄內在今年8月間經銀行行員通報攔阻三起詐騙案件，阻詐金額共600萬元，永和警分局長陳保安（左二）今親赴金融機構表揚阻詐有功銀行行員。圖／警方提供

詐騙 超商

延伸閱讀

影／女超商緊張操作ATM匯款 沙鹿巡警關心時阻詐成功

「先生這是你的錢嗎?」 銀行員反向追查及時阻詐成功

婦人想賺跑腿佣金兩千 到超商買點數兩萬店員報警阻詐

新北永和大陳都更案 單元5、6、7均有業者投標

相關新聞

西螺女遺體木乃伊化 採毛髮皮膚送法醫研究所鑑定

雲林縣西螺鎮58歲蘇姓女子失蹤50天後被警方在中山路公有停車場一輛計程車後車廂發現遺體，家屬認屍後，檢方今天解剖釐清死因...

龍劭華高雄猝逝檢警今相驗 家屬悲痛抵殯儀館釐清死因

資深藝人龍劭華昨晚被發現倒臥在下榻的高雄八五大樓27樓日租旅館，送高雄市阮綜合醫急救不治，享壽68歲，震驚演藝圈，家屬連...

龍劭華人生畫句點 歸途家屬悲喊「爸爸我們要上車了」

「爸爸我們要上車了！」藝人龍劭華昨晚於高雄猝逝，享壽68歲，死訊震驚演藝圈內外，今檢警相驗死因，確認龍為疾病致死，家屬沒...

防疫津貼為何這些人領不到？政府應給予寄養家庭支持

住在新北的五歲小女孩琪琪（化名）是曾遭家暴的個案，媽媽再婚後，琪琪與媽媽來到「新家」，卻因為遭到繼父不當對待，而被安置住進寄養家庭。

影／太可怕！婦騎車闖紅燈狠狠遭撞 驚悚畫面曝光

宜蘭縣冬山鄉發生一起車禍，一名婦人騎車闖紅燈，被綠燈直行的機車狠狠撞擊，畫面中可以看到撞擊力道相當猛烈，機車零件散落在地...

金湖也有科技執法！民眾亂停車 警將加強取締開單

小心車輛別亂停！金門縣警局在去年嘗試運用科技執法，分別在民生路車站前路段及民權路西南門里公所路段等，設置違規停車自動偵測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。