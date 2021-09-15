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西螺女遺體木乃伊化 採毛髮皮膚送法醫研究所鑑定
雲林縣西螺鎮58歲蘇姓女子失蹤50天後被警方在中山路公有停車場一輛計程車後車廂發現遺體，家屬認屍後，檢方今天解剖釐清死因，但因遺體腐敗嚴重、外觀木乃伊化及抽不到血液，法醫只能採集毛髮、皮膚等檢體，送至法醫研究所進一步鑑定釐清。
檢方表示，死者遺體腐敗情形相當嚴重，外觀整體呈焦黑乾狀，法醫已抽不到血液，另採集毛髮、皮膚等檢體送至法醫研究所檢驗。
檢方指出，雖然家屬有根據蘇女生前的衣著確認身分，但為求慎重，檢察官仍請法醫採集DNA做親屬鑑定，確認死者身分究竟是否就是蘇女。
檢方說，因疑行凶的鄭姓男子已身亡，檢方目前僅能從屍體狀況推判，目前雖無直接證據，檢察官程慧晶仍持續指揮警方了解計程車使用情形，及比對鄭男實際使用時間，並調閱計程車可能行經的路段監視器逐一推算時間序釐清案情。
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