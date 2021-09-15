桃園女陷橫跨歐亞網戀 沖昏頭要送「2萬比特幣」遭阻

桃園市李姓女子日前透過網路認識詐騙集團，對方自稱是在瑞典工作的韓籍人士，雙方聊了兩個月後，女子漸被甜言蜜語攻陷，昨天上午先是在中壢區想匯款5萬元未果，晚上又到桃園區想購買「2萬比特幣」，由於金額巨大被店家察覺有異並報警，經員警指出疑點後，才終於放棄匯款，保住血汗錢。

桃園警分局景福所昨天晚上8時獲報，轄內一家虛擬貨幣邱姓業者指出，一名女子疑似遭投資型詐騙，要到店內購買2萬比特幣，由於折合台幣近260億天價，又說要轉帳折抵關稅及貨運費，察覺有異因而報警。

警方到場了解，原來李姓女子（26歲）7月透過臉書認識一名自稱在瑞典工作的韓籍男子，交換Line之後相談甚歡，情感日增；對方最近表示，從土耳其出一份禮物相贈，但需支付關稅及貨運費共5萬餘元。

李女對陌生男子說詞深信不疑，昨天上午先去中壢區銀行想匯款，但因帳戶被列警示，被行員、員警多次攔阻，未能成功。