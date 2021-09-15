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桃園女陷橫跨歐亞網戀 沖昏頭要送「2萬比特幣」遭阻
桃園市李姓女子日前透過網路認識詐騙集團，對方自稱是在瑞典工作的韓籍人士，雙方聊了兩個月後，女子漸被甜言蜜語攻陷，昨天上午先是在中壢區想匯款5萬元未果，晚上又到桃園區想購買「2萬比特幣」，由於金額巨大被店家察覺有異並報警，經員警指出疑點後，才終於放棄匯款，保住血汗錢。
桃園警分局景福所昨天晚上8時獲報，轄內一家虛擬貨幣邱姓業者指出，一名女子疑似遭投資型詐騙，要到店內購買2萬比特幣，由於折合台幣近260億天價，又說要轉帳折抵關稅及貨運費，察覺有異因而報警。
警方到場了解，原來李姓女子（26歲）7月透過臉書認識一名自稱在瑞典工作的韓籍男子，交換Line之後相談甚歡，情感日增；對方最近表示，從土耳其出一份禮物相贈，但需支付關稅及貨運費共5萬餘元。
李女對陌生男子說詞深信不疑，昨天上午先去中壢區銀行想匯款，但因帳戶被列警示，被行員、員警多次攔阻，未能成功。
詐團見李女匯款受阻，轉而要求她買2萬元比特幣，並轉帳以折抵關稅及貨運費，女子因此又找上桃園區一家虛擬貨幣業者，但因金額巨大，店家報警處理；警方解釋，對方訊息內容都是簡體字，文法也不通順，很可能是透過翻譯程式以英文直翻，是詐騙集團常見手法，又舉出相關案例，才讓女子醒悟，主動刪除聯絡資訊，保住血汗錢。
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