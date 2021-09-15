快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園女陷橫跨歐亞網戀 沖昏頭要送「2萬比特幣」遭阻

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市李姓女子日前透過網路認識詐騙集團，對方自稱是在瑞典工作的韓籍人士，雙方聊了兩個月後，女子漸被甜言蜜語攻陷，昨天上午先是在中壢區想匯款5萬元未果，晚上又到桃園區想購買「2萬比特幣」，由於金額巨大被店家察覺有異並報警，經員警指出疑點後，才終於放棄匯款，保住血汗錢。

桃園警分局景福所昨天晚上8時獲報，轄內一家虛擬貨幣邱姓業者指出，一名女子疑似遭投資型詐騙，要到店內購買2萬比特幣，由於折合台幣近260億天價，又說要轉帳折抵關稅及貨運費，察覺有異因而報警。

警方到場了解，原來李姓女子（26歲）7月透過臉書認識一名自稱在瑞典工作的韓籍男子，交換Line之後相談甚歡，情感日增；對方最近表示，從土耳其出一份禮物相贈，但需支付關稅及貨運費共5萬餘元。

李女對陌生男子說詞深信不疑，昨天上午先去中壢區銀行想匯款，但因帳戶被列警示，被行員、員警多次攔阻，未能成功。

詐團見李女匯款受阻，轉而要求她買2萬元比特幣，並轉帳以折抵關稅及貨運費，女子因此又找上桃園區一家虛擬貨幣業者，但因金額巨大，店家報警處理；警方解釋，對方訊息內容都是簡體字，文法也不通順，很可能是透過翻譯程式以英文直翻，是詐騙集團常見手法，又舉出相關案例，才讓女子醒悟，主動刪除聯絡資訊，保住血汗錢。

李姓女子（左）深陷詐團網戀，想購買2萬元比特幣遭店家阻攔。記者楊湛華／翻攝
李姓女子（左）深陷詐團網戀，想購買2萬元比特幣遭店家阻攔。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園 比特幣

延伸閱讀

本土確診1例、境外4例 桃園20多歲女工作篩檢確診

影／新北竊盜兄弟2周內至少偷7次 從樹林一路偷到桃園

警大開學千人須快篩 桃園中壢仁海宮捐80萬元促成

桃園樂齡中心線上授課 長者接受度較低

相關新聞

西螺女遺體木乃伊化 採毛髮皮膚送法醫研究所鑑定

雲林縣西螺鎮58歲蘇姓女子失蹤50天後被警方在中山路公有停車場一輛計程車後車廂發現遺體，家屬認屍後，檢方今天解剖釐清死因...

影／太可怕！婦騎車闖紅燈狠狠遭撞 驚悚畫面曝光

宜蘭縣冬山鄉發生一起車禍，一名婦人騎車闖紅燈，被綠燈直行的機車狠狠撞擊，畫面中可以看到撞擊力道相當猛烈，機車零件散落在地...

彰濱線材廠太陽能設施起火 如涉疏失最重可處罰500萬

位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家棒材、線材供應廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大...

龍劭華人生畫句點 歸途家屬悲喊「爸爸我們要上車了」

「爸爸我們要上車了！」藝人龍劭華昨晚於高雄猝逝，享壽68歲，死訊震驚演藝圈內外，今檢警相驗死因，確認龍為疾病致死，家屬沒...

防疫津貼為何這些人領不到？政府應給予寄養家庭支持

住在新北的五歲小女孩琪琪（化名）是曾遭家暴的個案，媽媽再婚後，琪琪與媽媽來到「新家」，卻因為遭到繼父不當對待，而被安置住進寄養家庭。

萬安演習拉警報 73台老舊警報器宜縣警局拚4年全汰換

110年軍民聯合防空萬安44號演習今天下午登場，宜蘭縣政府警察局及5個分局嚴陣以待，同時因應防疫避免群去，不實施人、車疏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。