貨車滿載內科堤頂大道路口拋錨 警回報「請支援推車」
又見汽車拋錨「顧路」，但這次竟是貨物滿滿的貨車。台北市一名小貨車駕駛日前晚上行經內湖區港墘路與堤頂大道時，車子都開到左轉延伸待轉區了，卻因不明原因拋錨，整個卡在路上；站路口的警員見異狀立刻上前了解，回報路況「請求支援」，前後動員8名警力徒手推車，才結束這場尷尬劇。
該路口是往返內湖科學園區的交通要道，由於路大、車流量大，因此下班時間會有警力疏導交通。9月10日晚間7時許，一名小貨車駕駛疑似引擎故障，車子硬生生地停在交叉路口，警員發現後，考量到內科下班時間恐會交通堵塞，遂通報勤務指揮中心叫警力「支援推車」。
小貨車上裝滿貨物，勤指中心轉報港墘派出所、內湖交通分隊和交通大隊直屬第三分隊等單位啟動快打警力，共派8人到場，其中3人指揮交通、5人負責推車，前後3分鐘左右順利將車子移至路邊；事後大型拖吊車到場，協助後續事宜。
徒手推車本非警察勤務，不過多數民眾碰上「汽車顧路」情況，若報警，警方仍會派員協助。內湖警分局提醒，車子上路前應注意車況，並定期做保養檢查；若行駛途中拋錨，勿驚慌，應在車子後方適當距離架設三角警示牌，以避免二次事故。
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