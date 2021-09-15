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影／布袋戲團廟會拚場衍生親兄弟衝突 警出動快打部隊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛，且雙方當事人還是親兄弟及親戚 ，警方接獲報案後出動快打部隊前往，到場時衝突已平息，警方釐清案情發現發生衝突的兩方都是親戚，但分屬台中市2個不同戲班，先前就已有嫌隙，由於案情並非聚眾鬥毆，但雙方在公共場合大打出手，警方仍將以違反社會秩序維護法將王姓兄弟等4人函送裁罰。

廖府先生廟是苑裡鎮知名廟宇，每年供奉的廖先生公聖誕，廟方都會舉辦多天慶典，早年並有請來歌仔戲班、布袋戲團「拚場」 的熱鬧廟會傳統，成為當地一大宮廟盛會。

廟方表示，廖府先生廟已有200多年歷史，供奉清代大陸來台的太醫，上周四起一連6天舉辦聖誕慶典，到昨晚結束，發生衝突的戲團從大甲來，雙方都是親戚，衝突發生時，廟方曾出面關切，但對方都說沒事，可能後來有人報警處理。

當天衝突場面被PO上網路，雙方在開演前就已發生口角和肢體衝突，不料演出結束後又出現鬥毆場面。

通霄警分局表示，昨天傍晚5點接獲報案指廖府先生廟前發生叫囂及鬥毆，警方到場時已無衝突場面，發生鬥毆的2個布袋戲團成員為親戚關係，雙方都不願提告，全案衝突狀況不涉及聚眾鬥毆的刑事罪嫌，但當事人在公共場合鬥毆、拉扯，將依違反社維法函送其中4人裁罰。

苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛。圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台
苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛。圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台
苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛。圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台
苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛。圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台
苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛。圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台
苑裡鎮著名的廖府先生廟最近舉辦聖誕千秋慶典，昨晚廟會最後一天卻傳出2個不同布袋戲團「開打」糾紛。圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台

布袋戲 歌仔戲 苗栗縣

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