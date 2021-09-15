2天前才為錢吵架 台中商人妻今晨陳屍自宅陽台嚇壞夫

台中市鄭姓女子在今天凌晨被丈夫發現陳屍在2樓陽台，頸部有繩索，嚇得趕緊通知警、消到場，但救護人員到場檢視，鄭女已明顯死亡，沒有送醫。警方調查，鄭女未留遺書，身體除頸部外，無明顯外傷，現場也無外力破壞、打鬥痕跡。

經商的鄭女丈夫透露，2天前才與妻子為金錢吵架，「怎會突然就發生意外」，檢察官今天相驗後，排除外力介入，開立死亡證明。

據查，鄭姓女子（48歲）與經商丈夫住在台中市南區透天厝，2人育有2女，近年來因為雙方感情、鄭女疾病的原因，二人都是分房睡，鄭女在2天前，曾因金錢使用的問題，與丈夫發生口角。

今天凌晨3時許，鄭女丈夫起床上廁所時，前往鄭女房間察看時，發現鄭女沒有在房間內，在屋內找人時，發現鄭女已在二樓陽台沒有生命跡象，頸部有繩索，嚇得鄭女丈夫通知警、消到場，經救護人員檢視，鄭女已明顯死亡，沒有送醫。

警方鑑識小組調查，案發現場無外力侵入住宅的痕跡，門窗都無遭人破壞，且死者除了頸部的傷勢外，身體其他部位無明顯外傷，另外死者的房間內沒有留有遺書，案發地點、死者房間，也都無外力破壞、打鬥痕跡，但死者有精神方面疾病，有相關就醫紀錄。

全案今天由檢察官會同法醫、家屬相驗，檢察官相驗後，排除外力介入可能，死因非他殺造成，無解剖必要，鄭女丈夫對死因沒有意見，遺體發還家屬辦理後事，並開立死亡證明書。

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