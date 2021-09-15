高雄男涉竊單親媽皮包 犯案經過監視器全都錄
高雄市楠梓區一名王姓男子疑趁黃姓單親媽媽買便當的時間，偷走黃婦機車置物箱上的皮包，黃婦緊張到派出所報案並表示，丟失的1900元是她與孩子的生活費，警方調閱監視器發現王男涉嫌重大，至王男住處向王兄說明黃婦的困難，王兄才帶王男自首，全案依竊盜罪嫌送辦。
楠梓警分局本月5日接獲報案，黃婦趁中午騎機車到惠民路上買便當，不到3分鐘時間，疑似機車置物箱沒關好，置物箱內的皮包遭不肖人士偷走，因皮包的錢財是她與孩子的生活費，雖然錢不多但很重要，希望員警協助找回。
警方研判竊嫌應早在附近觀察很久，調閱監視器鎖定一名白髮、花襯衫男子，經反覆觀看監視器，確定王姓男子（60歲）為竊嫌，循線至王男家中訪查，王兄表示已很久沒看到王男，員警多次探訪，並向王兄解釋黃婦的家境狀況，希望轉達給王男。
據了解，王男無業，平常出門四處遊蕩，很晚才會回家。王兄本月8日帶王男主動到派出所說明，並交出行竊的1900元，王男坦承，見皮包在置物箱內就會想偷，不知員警這麼快就找上門，對黃婦很抱歉。員警詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
警方昨通知黃婦已找回失竊金錢，黃婦到派出所開心感謝員警協助。楠梓警分局提醒，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，警方疫情期間更重視轄區民眾財產安全，將持續打擊犯罪，讓楠梓區更宜居、市民更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言