高雄男涉竊單親媽皮包 犯案經過監視器全都錄

高雄市楠梓區一名王姓男子疑趁黃姓單親媽媽買便當的時間，偷走黃婦機車置物箱上的皮包，黃婦緊張到派出所報案並表示，丟失的1900元是她與孩子的生活費，警方調閱監視器發現王男涉嫌重大，至王男住處向王兄說明黃婦的困難，王兄才帶王男自首，全案依竊盜罪嫌送辦。

楠梓警分局本月5日接獲報案，黃婦趁中午騎機車到惠民路上買便當，不到3分鐘時間，疑似機車置物箱沒關好，置物箱內的皮包遭不肖人士偷走，因皮包的錢財是她與孩子的生活費，雖然錢不多但很重要，希望員警協助找回。

警方研判竊嫌應早在附近觀察很久，調閱監視器鎖定一名白髮、花襯衫男子，經反覆觀看監視器，確定王姓男子（60歲）為竊嫌，循線至王男家中訪查，王兄表示已很久沒看到王男，員警多次探訪，並向王兄解釋黃婦的家境狀況，希望轉達給王男。

據了解，王男無業，平常出門四處遊蕩，很晚才會回家。王兄本月8日帶王男主動到派出所說明，並交出行竊的1900元，王男坦承，見皮包在置物箱內就會想偷，不知員警這麼快就找上門，對黃婦很抱歉。員警詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。