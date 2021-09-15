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彰濱線材廠太陽能設施起火 如涉疏失最重可處罰500萬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家棒材、線材供應廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大隊據後趕往灌救，布線搶救，雖然火勢迅速撲滅，不過，因太陽能仍持續發電，為避免危險，消防人員持續滅火降溫，並連繫廠商斷電，破壞線路，費了3個多小時，才結束勤務。

彰化縣環保局表示，這家工廠疑因太陽能屋頂設施起火，在接獲彰濱工業區服務中心通報，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，後依空汙法第32條處10萬至500萬元罰鍰。

彰化縣消防局今天上午7時14分接獲報案，指彰濱這家工廠發生火警，報案人表示現場為工廠內部堆放之雜物起火，員工嘗試進行初步滅火，無人員受傷受困。

消防局第三大隊動用三個分隊趕往搶救，抵達現場察看，發現是太陽能發電繼電器燃燒，立即斷電並布線搶救，在7時38分火勢控制，目前持續滅火降溫。

但因太陽能板至線路端仍持續發電，太陽能廠商在9時抵達，確認必須破壞性剪短太陽能供電線路，目前由小隊長陳建志率3員著裝，並攜帶絕緣防護器材至於後方協助警戒。

彰化縣過去也曾發生太陽能板起火案件，在搶救最大的困難在於救火時，太陽能板仍在供電，極容易發生觸電危險，除必須加強防護外，更要連絡廠商先行斷電後，再進一步撲滅火勢。

位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家工廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大隊據後趕往灌救，布線搶救。圖／消防局提供
位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家工廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大隊據後趕往灌救，布線搶救。圖／消防局提供
彰濱這家工廠太陽能設施起火，消防人員先連絡廠商先行就管線斷電，並在一旁警戒。圖／消防局提供
彰濱這家工廠太陽能設施起火，消防人員先連絡廠商先行就管線斷電，並在一旁警戒。圖／消防局提供
位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家工廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大隊據後趕往灌救，布線搶救。圖／消防局提供
位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家工廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大隊據後趕往灌救，布線搶救。圖／消防局提供

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