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龍劭華人生畫句點 歸途家屬悲喊「爸爸我們要上車了」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

「爸爸我們要上車了！」藝人龍劭華昨晚於高雄猝逝，享壽68歲，死訊震驚演藝圈內外，今檢警相驗死因，確認龍為疾病致死，家屬沒有意見，發給死亡證明書後讓家屬領回大體，今上午11時10分許，龍的遺體在家人陪伴下上了接體車，踏上歸途，女兒一句「爸爸我們上車了」、「回家了」讓人鼻酸。

龍劭華的兒子、女兒及妻子，在經紀公司及民間友人陪同下到高雄市立殯儀館釐清死因，龍的妻子一度因悲傷過度，需要兒子在旁邊攙扶，女則強忍悲痛，出面為父親處理相關事宜，相驗約15分鐘就結束，檢察官李明蓉說死因為「疾病死亡」。

「爸爸我們上車了！」今中午11時許，龍的家人離開臨時偵查庭，到冰櫃領取遺體，龍的最後一程家人陪伴在旁，家屬強忍悲痛陪著龍踏上歸途，一句「爸爸我們上車了」、「回家了」，場面令人鼻酸。

龍劭華家人陪著大體踏上回家歸途，女兒一句「爸爸我們上車了」、「爸爸我們回家了」令人鼻酸。記者張議晨/攝影
龍劭華家人陪著大體踏上回家歸途，女兒一句「爸爸我們上車了」、「爸爸我們回家了」令人鼻酸。記者張議晨/攝影

檢察官 殯儀館

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