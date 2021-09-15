不滿外出需戴口罩恐嚇要殺人 還持刀作勢攻擊警察
台中市民吳姓男子不滿防疫期間外出均需戴口罩，5月間在臉書涉嫌發表「什麼狗屁冠狀病毒，我開始殺第一個人，你們就死定了」；6月初在龍井區遊園北路未戴口罩抽菸，經民眾向警報案，拿菜刀及水果刀朝警作勢攻擊，經警呼叫救援逮獲，台中地檢署今天依恐嚇公眾、妨害公務等罪將他起訴。
起訴書指出，無業的吳男（36歲）5月21日晚間，在台中市西屯區住處，在臉書發表「什麼狗屁冠狀病毒，一場陰謀論而已，我在中清環中這裡給你們的震撼教育，要開始激烈了哦，我開始殺第一個人，你們就死定了」，危害公共安全，經警上網瀏覽發現留言查護。
6月3日晚間，吳男騎機車至台中市龍井區遊園北路，因未戴口罩抽煙，經民眾向警報案，烏日警分局梁姓警員獲前往處理，吳男自地上揀起菜刀及水果刀，朝梁姓警員作勢攻擊，見狀大聲喝令吳將刀放下，吳口出「殺小，幹你娘殺小」，梁立即呼叫支援，吳騎機車逃逸，經警循線查獲。
警詢及檢察官偵訊時，吳男坦承不諱，並有吳姓警員的指證，以及臉書網頁列印資料、密錄器光碟及翻拍照片、勘驗譯文等，足認吳涉嫌恐嚇公眾、妨害公務等犯行，檢察官予以起訴。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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