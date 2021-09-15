住家前6公尺寬巷道停車 鄰居截圖檢舉14次違停罰單有效

苗栗縣頭屋鄉一條6公尺寬巷道，馮姓居民今年3月29日到4月13日，幾乎每隔一天晚上或凌晨就遭檢舉違停，共14次罰鍰連同逾期金共1萬3700元，他認為停車不影響人車通行，且鄰居利用監視器截圖連續檢舉，不符比例原則，不服提起行政訴訟，苗栗地方法院最近判決14張罰單都合法有效，全案可以上訴。

馮姓居民提起行政訴訟，主張撤銷全部14張罰單處分，他指出，頭屋鄉住家前是6公尺社區巷道，沒有畫設黃線或紅線，不影響行人或來車通行即可停車，且依「停車格位與禁停標線之劃設原則」，5公尺以上至7公尺之巷道雙邊禁止停車為原則，視交通狀況許可得規畫單邊停車，3月29日到4月13日檢舉停車時間不是晚上就是凌晨，是否確實顯有妨礙他車通行，依比例原則思考，得否連續舉發或裁罰，應審慎為之。

此外，檢舉人利用自宅監視器錄影截圖檢舉，監視用途應用於自宅門口或屋內，用以檢舉實屬不妥，他受鄰居長期監視自宅門口停車，嚴重侵害隱私，有違憲法比例原則，聲明原處分撤銷。

法官調查，馮姓居民停車占用部分車道，導致同向駛來其他車輛無法依規定靠右，而須繞駛使用左側路面通行，且其他車輛僅能單向通車，顯然妨礙他車及車流順暢，況若是中、大型車輛，或救護車、大型消防車輛進入巷道，為求保持安全距離，避免發生擦撞，或將減速緩慢通行，或將使用路面邊線以外空間通行，因此馮姓居民在住家前停車，確屬妨礙他車通行之處所停車無疑。