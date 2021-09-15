持木棍大鎖猛砸7旬翁成植物人 男辯怕被陰屍攻擊判4年

36歲周姓男子罹思覺失調症，2年前在台南市安平區水景橋旁公廁，見7旬曾姓老翁騎腳踏車停妥後，持美工刀割破輪胎，曾翁上前阻止卻慘遭對方持機車大鎖及木棍重擊頭、胸等倒臥血泊，經人報警送醫急救，周在一旁自顧刻木板。周辯稱，對方長的像陰屍害怕被攻擊，才持大鎖毆打，一審認他精神障礙判4年，刑畢後入相當處所監護3年，檢認太輕上訴，遭二審駁回。

2019年6月13日案發當日，曾翁經人通報119緊急送醫，經送往成大醫院急救，經診斷為硬腦膜下出血、顱骨多處骨折並口鼻出血、右側第2至第5根肋骨骨折並氣胸，手術後送入加護病房，近1個月才出院。同年底因肺腺癌過世，經解剖鑑定前遭攻擊頭部的舊傷。

周辯稱，他當時精神病發作，有幻聽、幻覺叫他去對付被害人，他就失去控制，他清醒之後記得發生了什麼事，但當時他意識是無法自我控制的，他不認識被害人，沒有殺人的意思。他只有拿機車大鎖打被害人，沒有拿木棍。

員警據報到場後，現場留有大量血跡且有斷掉木樁、機車大鎖等物，周仍在場持美工刀雕刻木板，經查證發覺他經通報的失蹤人口，通知母親到場後，周仍低頭不語。現場採集跡證送鑑結果，木棍、機車大鎖血跡DNA，均與曾翁相符。

死者兒子表示，當法庭播放的螢幕看到案發場照片，父親是倒臥在一片血泊中，想像當時被告是如何凶狠地往死裡打，又聽到被告當下說「送他去治療不要被關」這段話，根本沒有悔過之心，又父親身心靈所受的傷，是一輩子無法痊癒的傷，有生之年都活在無法自己進食、無法說話，視力和聽力全喪失的日子，這種日子只能用生不如死形容。

周患有思覺失調症，領有中度身心障礙證明，且自2011年至2018年間已有多次住院治療紀錄，案發後因行為異常經送至嘉南療養院，由醫師評估後申請緊急安置並強制住院。

周表示，因為聽幻覺跟自己說被害人是陰屍，且在妄想影響下，認為對方沒有頭髮、長得很像陰屍，尾隨其後而在其上廁所的時候，持美工刀割腳踏車輪胎，但在對方出廁所，似乎欲拿雨傘打自己時，因害怕陰屍攻擊自己，才在聽幻覺命令之下，持機車大鎖毆打對方頭部2、3下。他說，若不這麼做，可能會被陰屍攻擊。