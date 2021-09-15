金門伯玉路重大車禍 兩車相撞...車頭全毀車體碎滿地

金門的伯玉路中山林段今天上午在車流量最多的7點多發生一起重大車禍，一名男子駕駛自小客車由金城往山外方向行駛，疑因疲勞駕駛，車子就直開向對向車道，與在車道上的小客車發生相撞，撞擊力之大，導致兩輛車頭全毀，車上安全氣囊都爆開，目前2人均送醫，詳細肇事原因正由警方釐清中。

金門縣議員石永城今天上午偕同友人登太武山，在回程時，剛好目睹這起車禍，石永城說，在7點39分左右，這輛由金城往山外方向行駛的自小客車，吳姓男性駕駛疑因疲勞駕駛，車子逆向開往對向車道，與在對向車道上小客車發生相撞，車上的莊姓女駕駛因雙腳卡主而動彈不得，痛到唉唉叫，直到消防隊員動用破壞器材才將女駕駛救出。

警方與金門縣消防局人員獲報趕往處理，警方表示，這起嚴重車禍發生之際，正好是上班尖峰時段，原本伯玉路是雙向車道，卻因事故僅剩下一半車道，讓該路段立即發生大塞車，好在石永城議員與友人協助幫忙指揮交通，才得以紓解車潮。

警方也說，兩台車上的駕駛目前均已送醫，暫無生命危險，警方也對兩人實施酒測，酒測值均為0，已排除酒駕的可能；到底是疲勞駕駛?還是超車不當，正由警方調查釐清中。

據了解，因為吳姓男子車上有釣具與保溫箱，在場有民眾也猜測可能是夜釣導致精神不濟才肇禍，但有人也揣測吳姓男子當時的車速之快，很像是開到睡著，才會不知道閃避，直接撞上對向車輛。

金門縣議員石永城剛好駕車路過，立即下來協助指揮交通，並協助報警。記者蔡家蓁／攝影

警方也聯繫吊車協助將肇事車輛吊離，讓馬路恢復順暢通車。記者蔡家蓁／攝影

金門伯玉路中山林段發生重大車禍，兩輛車的車頭都因撞擊力大全毀。記者蔡家蓁／攝影