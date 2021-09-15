龍劭華高雄猝逝檢警今相驗 家屬悲痛抵殯儀館釐清死因

資深藝人龍劭華昨晚被發現倒臥在下榻的高雄八五大樓27樓日租旅館，送高雄市阮綜合醫急救不治，享壽68歲，震驚演藝圈，家屬連夜搭高鐵從台北趕赴高雄處理，龍的家屬希望盡早將大體運回台北；今凌晨0時許已漏夜將龍劭華移置殯儀館，今天上午由檢警相驗釐清死因，龍的家屬在經紀公司人員陪同下，約9點50分抵達市立殯儀館，全程不發一語陪同檢察官相驗。

龍劭華與劇組人員約60人，8 月31日投宿八五大樓日租旅館，來高雄拍台視八點檔連續劇「美麗人生」 ，龍劭華一個人住一間房，昨天沒拍戲，直到晚間，助理找他吃晚餐卻聯絡不上人，請業者開門才見他倒臥床邊地板。

昨晚助理想聯繫龍劭華一起去吃晚餐，撥打手機遲遲沒人接，敲門也沒應門，直覺有異，請旅館業者開門發現龍倒在床邊地板，已失去生命跡象。晚間7點25分送到阮綜合醫院，8點9分宣告不治。

高雄市苓雅警分局及鑑識人員第一時間到場採證，確認房內沒有打鬥痕跡、沒有被破壞，龍衣著完整，倒在床邊地板。

家屬昨天來高雄全程低調，原定昨晚8時40分先由醫院對外說明，後來家屬希望統一由經紀人發言，但晚間10時許又對外宣布今天才會找時間說明。