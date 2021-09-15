騎走別人機車隔天停回原處 警察找上門男子被送辦傻眼

台南市高姓男子（59歲）9月11日晚上9點多騎機車停放在下營區慶福宮前，鑰匙忘記拔取遭竊，麻豆警分局茅港派出所獲報後立即請線上警力進行攔截圍捕，並前往現場調閱監視器，發現高男的摩托車在晚上9點29分遭一名徒步前來的男子騎走，當晚未能查獲，隔天一早發現摩托車已被放置回原地，警方再調閱監視器找到陳姓男子（56歲）通知他昨晚到案說明，他坦承貪圖一時之便，被依竊盜罪嫌函送法辨。

麻豆分局茅港派出所9月11日晚上10點，接獲被害人報案後當天晚上立即通知線上攔查未能查獲，隔天一早再前往現場勘查發現摩托車已放回原處，再次調閱監視器後發現，嫌犯陳姓男子隔天12日早上6點30分許將機車騎回原地後徒步離去，員警依監視器畫面中竊嫌身影，一一查訪附近店家，詢問後得知嫌疑人陳姓男子身分，14日晚上通知其到案進行說明並製作筆錄，尋獲的摩托車比對後已通知失主並發還。

據指出，陳姓男子住官田區，11日晚上前往慶福宮附近店家吃飯後，忘了自己的機車放在何處，看到廟口有機車鑰匙沒拔，貪圖一時方便就騎回家，隔日一大早放回原地，警方告知其行為已涉及偷竊行為，詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。