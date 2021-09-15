阿公每天守郵筒等一封信 警關心只得到一抹神秘微笑

台中市第四警分局大墩所警員8日巡邏時，在轄區郵局發現一名老翁在郵筒前徘徊，疑似迷途，警方前往關心，張姓老翁才說，「正在等一封信，每天都來」，但警方詢問是在等誰、等什麼時，張翁只露出一抹神秘微笑，向警方比出OK手勢，卻什麼也不願意說，警方詢問張翁住家地址，張翁也稱忘了，警方使用人臉辨識系統，順利協助張翁返家，張妻表示，丈夫可能年紀大了，有記憶退化、錯置的狀況，會多留意。

台中市第四警分局大墩所巡佐莊文和、警員劉亮安，8日巡邏經過南屯區向上路郵局時，張姓老翁（76歲）在郵筒前徘徊，眼神迷惘，疑似迷途。

警方前往關心，張翁面對員警的詢問，他說，每天都會來郵局報到領包裹郵件，但是屢次撲空，警員詢問等待的信件、包裹內容時，張翁則是露出一抹微笑，搖搖頭，不願向警方說明，接著又比出OK的手勢。

因為張翁無法說明住家地址，加上當時天氣炎熱，詢問郵局也說無張翁的信件、包裹，因此利用人臉辨識系統，協助張翁返回住處。

張翁妻子向警方表示，不知道張翁在等什麼信件或包裹，但丈夫有可能因為年齡導致記憶力退化，有記憶錯亂、顛倒的情形，將多留意。