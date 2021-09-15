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新上任總理疑是暗殺「陰謀核心」 友邦海地總統遇刺案大逆轉

絕地逃生「一根湯匙」的巴勒斯坦之囚

阿公每天守郵筒等一封信 警關心只得到一抹神秘微笑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局大墩所警員8日巡邏時，在轄區郵局發現一名老翁在郵筒前徘徊，疑似迷途，警方前往關心，張姓老翁才說，「正在等一封信，每天都來」，但警方詢問是在等誰、等什麼時，張翁只露出一抹神秘微笑，向警方比出OK手勢，卻什麼也不願意說，警方詢問張翁住家地址，張翁也稱忘了，警方使用人臉辨識系統，順利協助張翁返家，張妻表示，丈夫可能年紀大了，有記憶退化、錯置的狀況，會多留意。

台中市第四警分局大墩所巡佐莊文和、警員劉亮安，8日巡邏經過南屯區向上路郵局時，張姓老翁（76歲）在郵筒前徘徊，眼神迷惘，疑似迷途。

警方前往關心，張翁面對員警的詢問，他說，每天都會來郵局報到領包裹郵件，但是屢次撲空，警員詢問等待的信件、包裹內容時，張翁則是露出一抹微笑，搖搖頭，不願向警方說明，接著又比出OK的手勢。

因為張翁無法說明住家地址，加上當時天氣炎熱，詢問郵局也說無張翁的信件、包裹，因此利用人臉辨識系統，協助張翁返回住處。

張翁妻子向警方表示，不知道張翁在等什麼信件或包裹，但丈夫有可能因為年齡導致記憶力退化，有記憶錯亂、顛倒的情形，將多留意。

第四警分局大墩所長葉信良說，家中若有失智傾向的長者，建議可向各縣市政府社會局申請愛的手鍊，以確保長輩們的安全，當民眾發現路上失智患者時，即可透過愛心手鍊上24小時的服務專線聯繫專員，或是通報警察前往處理。

台中市張姓老翁8日在南屯區向上路郵局前迷途，警方透過人臉辨識系統，協助老翁返家。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁8日在南屯區向上路郵局前迷途，警方透過人臉辨識系統，協助老翁返家。記者陳宏睿／翻攝

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