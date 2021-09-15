快訊

新上任總理疑是暗殺「陰謀核心」 友邦海地總統遇刺案大逆轉

絕地逃生「一根湯匙」的巴勒斯坦之囚

台中萬春宮媽祖中西區點燈 贈警「爆閃燈」酒駕勤務秒用上

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今年適逢台中萬春宮媽祖來台300年宮慶，廟方秉持媽祖慈悲為懷、救濟急難的精神，昨晚6時許，捐贈台中市第一警分局多組新式警報型警示燈、路口太陽能爆閃燈，並由分局長張啟祥代表受贈，張說，昨晚有取締酒駕勤務，廟方捐贈的警示燈、爆閃燈，馬上就可派上用場，讓警員值勤更安全，也為中西區警、民交通安全「點亮光明燈」。

台中市第一警分局秘書室表示，分局長張啓祥上任後，發現中區因居住人口少，單行道多，加上疫情期間許多店家未營業，光線昏暗路口應裝設太陽能爆閃燈，增加夜間警示效果，提醒用路人減速慢行，避免交通事故之發生。同時，分局長也注意到員警執行取締酒駕等路檢勤務時所使用的警示燈，多已老舊不堪使用，需要汰舊換新，以提升員警執勤安全。

第一警分局秘書室指出，今年適逢萬春宮開基媽祖來台300年宮慶，廟方得知分局需要爆閃燈、警示燈的訊息後，基於造福鄉里、護佑地方的心意，在昨天晚間6時許，由萬春宮的住持洪永松，捐贈28顆新式警報型警示燈、8組路口太陽能爆閃燈給分局，並由分局長張啟祥代表受贈。

第一警分局長張啓祥說，昨天晚上6點至10點有取締酒駕勤務，而警員執勤安全是最為重要的，廟方捐贈的警示燈組，具有警示連動聲響，一組被撞倒，其他會連動發出聲響，大幅提升員警執勤安全，十分感謝萬春宮媽祖的善舉，為員警執勤安全增添利器，適逢中秋連假將屆，警一分局秉持「酒駕零容忍」的執法態度，針對酒後駕車加強取締。

張啟祥呼籲，中秋連假出門在外，行人切記提升自身能見度，駕駛行經路口切記減速慢行、禮讓行人「快樂出門、平安回家」，警民共同努力，一起提升轄內中、西區交通安全與秩序。

台中萬春宮住持洪永松（左三）昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，分局隨即分發給基層在昨晚的取締酒駕勤務使用。圖／第一警分局提供
台中萬春宮住持洪永松（左三）昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，分局隨即分發給基層在昨晚的取締酒駕勤務使用。圖／第一警分局提供
台中萬春宮昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，分局隨即分發給基層在昨晚的取締酒駕勤務使用。圖／第一警分局提供
台中萬春宮昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，分局隨即分發給基層在昨晚的取締酒駕勤務使用。圖／第一警分局提供
台中萬春宮住持洪永松（左）昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，由分局長張啟祥（右）受贈。圖／第一警分局提供
台中萬春宮住持洪永松（左）昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，由分局長張啟祥（右）受贈。圖／第一警分局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 媽祖 連假

延伸閱讀

隱瞞酒駕被評鑑「不適服現役」中校提告國防部獲勝訴

區域聯防！雲嘉縣警局合作 封閉式路檢讓酒駕無所遁形

台中浩天宮擲筊請示媽祖 決定取消今年遶境

阿扁故鄉台南-惠安宮推Q版胖媽祖菱炭「御守」及炭吉扇

相關新聞

扁宅紙袋案 一警分局長記過2次

前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子陳致中在臉書...

高雄火警受困夾層 夫死妻命危

高雄市昨天凌晨發生公寓火警，王姓夫婦疑因被大火阻斷逃生路躲入浴室遭嗆昏，送醫一死一命危，兒子睡夢中被飼養的狗跳到身上驚醒...

騎走別人機車隔天停回原處 警察找上門男子被送辦傻眼

台南市高姓男子（59歲）9月11日晚上9點多騎機車停放在下營區慶福宮前，鑰匙忘記拔取遭竊，麻豆警分局茅港派出所獲報後立即...

阿公每天守郵筒等一封信 警關心只得到一抹神秘微笑

台中市第四警分局大墩所警員8日巡邏時，在轄區郵局發現一名老翁在郵筒前徘徊，疑似迷途，警方前往關心，張姓老翁才說，「正在等...

台中萬春宮媽祖中西區點燈 贈警「爆閃燈」酒駕勤務秒用上

今年適逢台中萬春宮媽祖來台300年宮慶，廟方秉持媽祖慈悲為懷、救濟急難的精神，昨晚6時許，捐贈台中市第一警分局多組新式警...

女童清晨外出找賣菜媽媽 中途迷路暖警助母女團園

「警察叔叔，我要找媽媽。」8歲何姓女童昨天清晨近3點從台南市北區家中醒來，外出要到中西區在水萍塭公園附近賣菜的媽媽，但中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。