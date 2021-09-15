台中萬春宮媽祖中西區點燈 贈警「爆閃燈」酒駕勤務秒用上

今年適逢台中萬春宮媽祖來台300年宮慶，廟方秉持媽祖慈悲為懷、救濟急難的精神，昨晚6時許，捐贈台中市第一警分局多組新式警報型警示燈、路口太陽能爆閃燈，並由分局長張啟祥代表受贈，張說，昨晚有取締酒駕勤務，廟方捐贈的警示燈、爆閃燈，馬上就可派上用場，讓警員值勤更安全，也為中西區警、民交通安全「點亮光明燈」。

台中市第一警分局秘書室表示，分局長張啓祥上任後，發現中區因居住人口少，單行道多，加上疫情期間許多店家未營業，光線昏暗路口應裝設太陽能爆閃燈，增加夜間警示效果，提醒用路人減速慢行，避免交通事故之發生。同時，分局長也注意到員警執行取締酒駕等路檢勤務時所使用的警示燈，多已老舊不堪使用，需要汰舊換新，以提升員警執勤安全。

第一警分局秘書室指出，今年適逢萬春宮開基媽祖來台300年宮慶，廟方得知分局需要爆閃燈、警示燈的訊息後，基於造福鄉里、護佑地方的心意，在昨天晚間6時許，由萬春宮的住持洪永松，捐贈28顆新式警報型警示燈、8組路口太陽能爆閃燈給分局，並由分局長張啟祥代表受贈。

第一警分局長張啓祥說，昨天晚上6點至10點有取締酒駕勤務，而警員執勤安全是最為重要的，廟方捐贈的警示燈組，具有警示連動聲響，一組被撞倒，其他會連動發出聲響，大幅提升員警執勤安全，十分感謝萬春宮媽祖的善舉，為員警執勤安全增添利器，適逢中秋連假將屆，警一分局秉持「酒駕零容忍」的執法態度，針對酒後駕車加強取締。

張啟祥呼籲，中秋連假出門在外，行人切記提升自身能見度，駕駛行經路口切記減速慢行、禮讓行人「快樂出門、平安回家」，警民共同努力，一起提升轄內中、西區交通安全與秩序。 台中萬春宮住持洪永松（左三）昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，分局隨即分發給基層在昨晚的取締酒駕勤務使用。圖／第一警分局提供 台中萬春宮昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，分局隨即分發給基層在昨晚的取締酒駕勤務使用。圖／第一警分局提供 台中萬春宮住持洪永松（左）昨晚捐贈多組警示燈、爆閃燈給第一警分局，由分局長張啟祥（右）受贈。圖／第一警分局提供

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