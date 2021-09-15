女童清晨外出找賣菜媽媽 中途迷路暖警助母女團園
「警察叔叔，我要找媽媽。」8歲何姓女童昨天清晨近3點從台南市北區家中醒來，外出要到中西區在水萍塭公園附近賣菜的媽媽，但中途在府前路走失，巡邏員警發現主動上前關心，順利找到家屬，協助女童平安團圓。
「有小朋友在路口，下車了解一下。」台南市警二分局中正派出所警員周韋佑、邱漢文，昨天凌晨2點50分共乘警車，在中西區府前路與郡西路口發現女童獨自徘徊，獨自在路口四處張望，一旁未見家長，下車上前關懷。
女童看見警察時，神情緊張無法完整表達，警方耐心安撫女童情緒後，她才說出自己是徒步從北區的家中外出，欲尋找在水萍塭公園附近從事菜攤工作的母親。
周韋佑電話聯繫確認何母工作地點後，為避免意外發生，馬上駕巡邏車將女童載往何母工作地點交由何母照顧，何母對於警方熱心協助表示感激。
警方說，民眾若有於路上發現疑似走失兒童，可請警方到場了解，或先行將兒童安置避免走失，儘快撥打報案專線110求救，並由警方到場後續協尋親屬，以免發生危險。
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