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國道驚魂！聯結車固定栓脫落 砸破消防公務車擋風玻璃

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

洪姓男子（49歲）今天上午10點37分許行經國道1號北向305.7公里，載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損後方台南市政府消防局公務貨車右下側前擋風玻璃，因重力加速度整個插進車窗內，玻璃如網狀裂開，雙方駕駛酒測值均為0.00毫升，也很幸運無人受傷，後續由國道新營分隊處理並針對半聯結車的違規行為製單告發，

國道警察指出，半聯結車脫落的鋼構捆綁固定栓，體積並不大，但因在國道行駛車速都很快，加速後破壞力就大，意外發生後兩車均停在路肩待警方前來處理；大隊呼籲用路人，依據高速公路及快速公路交通管制規則第21條第1項第1款之規定貨車行駛高速公路及快速公路，裝載之貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固。違者依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。行車應詳加檢查所裝載之貨物，務必嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免造成自身及往來用路人之危害。

台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局一輛公務貨車行駛在國道中山高時，前方半聯結車載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損右下側前擋風玻璃，幸無人受傷。記者吳淑玲／翻攝

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