快訊

北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／為五萬元捅屁股2刀 債主讓對方成「烏英哥」

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名謝姓男子向楊姓男子借了五萬元，一年多來遲遲未還錢，楊男向他催討，雙方在上週日相約在土城中州路旁公園談判。謝男找來兩名友人助陣，還偷帶西瓜刀，楊男也找來二友人，過程中，謝男認為對方口氣很差，拿起西瓜刀追砍謝男等人，還往對方友人兩邊屁股各刺一刀，下場像是香港電影「追男仔」裡的烏英哥。警方獲報後6小時內陸續將謝男等3人緝捕到案，並依妨害秩序及傷害等罪送辦。

據了解，19歲的謝男與32歲的楊男為多年好友，謝男因工作不穩定，開口向楊男借了五萬元，後來卻以沒錢為由，遲遲未還錢。楊男催討未果，多次發生爭吵，兩人相約本月5日晚間七點在土城中州路旁公園談判。

謝男找來22歲的顏姓男子與18歲的彭姓男子助陣，三人還偷帶西瓜刀準備突襲，楊男則找來38歲的陳男與林男到場。談判過程，謝男認為對方口氣很差，還威脅要找他家人麻煩，讓他氣憤難耐。

一氣之下，謝男等3人拿起西瓜刀追殺對方，還往陳男兩邊屁股各刺一刀，下場像是香港電影「追男仔」裡張學友飾演的烏英哥去追債，屁股兩邊反而被捅。謝等3人將人砍傷後逃逸，過程中隨意丟棄西瓜刀。

警方獲報後到場，將受傷的兩人送醫，楊男手臂遭砍傷，陳男屁股被劃傷，傷勢無生命危險，林男則沒有受傷。警方調閱監視器後，指認出謝男等人，在6小時內，陸續將謝等3人追捕到案，訊後將3人依妨害秩序及傷害等罪送辦。

謝男欠債，卻因口角追殺債主，還講人債主砍傷。記者王怡蓁／翻攝
謝男欠債，卻因口角追殺債主，還講人債主砍傷。記者王怡蓁／翻攝
債主友人如同香港電影「追男仔」裡張學友飾演的烏英哥去追債，屁股兩邊反而被捅。記者王怡蓁／翻攝
債主友人如同香港電影「追男仔」裡張學友飾演的烏英哥去追債，屁股兩邊反而被捅。記者王怡蓁／翻攝

延伸閱讀

從網路吵到現實！花蓮當街持西瓜刀砍人砸車 警逮4惡煞

黑衣人包圍土城一酒吧 兩酒客無辜被砍傷

相關新聞

消防員訓練卻溺斃 「花20分鐘找人」檢釐清有無過失

31歲嘉義縣消防局新港分隊員翁翊凱昨天於仁義潭水域訓練，不幸溺水送醫不治，嘉義地檢署今天相驗，確認他死因為溺斃，不會進行...

影／西濱快速道路大貨車直直撞！6車遭毀3人送醫

西濱快速道路清水段今天傍晚發生追撞車禍，一輛大貨車追撞前方6輛轎車，造成3人受傷，警方已場管制交通，調查事故原因中，外線...

雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情

雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，先前失蹤時，警方就追查蘇女的鄭姓同居人下落，並查出他住到桃園大溪姊姊家，員警上...

影／台中大甲工廠火警 2名員工平安脫困

台中市大甲一間工廠今天下午發生大火，一度傳出2名員工疑受困失聯，後來已找到2人平安，消防隊員搶救中。

憾...楊梅車禍引發火燒車 駕駛母雖脫困仍不治

桃園楊梅今天中午11時30分許，發生一起火燒車意外，2輛自小客發生交通事故，導致後方車輛衝撞路樹，造成引擎室及前座起火燃...

潛水遇意外怎麼辦？專家說「這件事」千萬不要做

近年潛水活動盛行，發生意外時如何排除也成關鍵，嘉義縣消防局一名隊員昨天下午潛水訓練時意外溺斃，專家說事前準備應齊全，浮力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。