影／為五萬元捅屁股2刀 債主讓對方成「烏英哥」

新北市一名謝姓男子向楊姓男子借了五萬元，一年多來遲遲未還錢，楊男向他催討，雙方在上週日相約在土城中州路旁公園談判。謝男找來兩名友人助陣，還偷帶西瓜刀，楊男也找來二友人，過程中，謝男認為對方口氣很差，拿起西瓜刀追砍謝男等人，還往對方友人兩邊屁股各刺一刀，下場像是香港電影「追男仔」裡的烏英哥。警方獲報後6小時內陸續將謝男等3人緝捕到案，並依妨害秩序及傷害等罪送辦。

據了解，19歲的謝男與32歲的楊男為多年好友，謝男因工作不穩定，開口向楊男借了五萬元，後來卻以沒錢為由，遲遲未還錢。楊男催討未果，多次發生爭吵，兩人相約本月5日晚間七點在土城中州路旁公園談判。

謝男找來22歲的顏姓男子與18歲的彭姓男子助陣，三人還偷帶西瓜刀準備突襲，楊男則找來38歲的陳男與林男到場。談判過程，謝男認為對方口氣很差，還威脅要找他家人麻煩，讓他氣憤難耐。

一氣之下，謝男等3人拿起西瓜刀追殺對方，還往陳男兩邊屁股各刺一刀，下場像是香港電影「追男仔」裡張學友飾演的烏英哥去追債，屁股兩邊反而被捅。謝等3人將人砍傷後逃逸，過程中隨意丟棄西瓜刀。