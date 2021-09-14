高雄前鎮公寓火警釀1死 未裝住警器不利逃生

高雄市前鎮區一棟公寓今天凌晨發生火警，釀成1死1命危，經查室內未裝設住宅火災警報器，不利第一時間察覺逃生，也讓老公寓、透天厝多未裝住警器議題再度引發關注。

前鎮區這棟5層樓公寓清晨5時多發火警，起火點疑在公寓1樓，一對夫妻和兒子一家3口居住，兒子順利逃生，但父母受困夾層臥室，被救出時已無呼吸、心跳，送醫急救後父親仍宣告不治，母親尚未恢復意識，起火原因尚待調查。

消防局人員透露，火警現場未裝設警報器，由於高雄仍有不少老舊公寓、透天厝未裝設住警器，恐不利第一時間察覺及逃生。消防局持續宣導裝設，也建議原則不同區域應各自安裝，如客廳、餐廳、房間、走道各裝1顆才能確保安全。目前消防局針對低收入戶、獨居長者及身心障礙者等補助裝設。

依內政部消防署去年底統計，高雄市有約4成住宅未依規定裝設住警器。有意投入民進黨前鎮、小港區明年議員選舉的黃雍琇說，住警器避免火災死傷效果顯著，雖然今晨火警原因仍待調查，但仍呼籲尚未安裝住警器的市民趕緊裝設，以利意外發生時盡早察覺，爭取更多逃生時間。

黃雍琇表示，裝設住警器一直是政府推動住宅防火安全重要方向，2010年中央修法規定全國住宅均應裝置住警器，高市消防局2019年起針對既有出租透天厝、公寓未加裝住警器祭出處罰，但對自用透天厝及公寓未設罰則。