消防員訓練卻溺斃 「花20分鐘找人」檢釐清有無過失

31歲嘉義縣消防局新港分隊員翁翊凱昨天於仁義潭水域訓練，不幸溺水送醫不治，嘉義地檢署今天相驗，確認他死因為溺斃，不會進行解剖，檢方將釐清訓練過程、救援經過，若發現相關人員負有過失責任，不排除另分案，依涉過失致死罪嫌究責。

據了解，檢警今天相驗，也訊問家屬、在場的嘉縣消防局教官等人，家屬對死因沒有意見，只是對於現場發覺異狀到翁翊凱被救出，此段過程有疑慮，但暫未明確表示要提告。

檢方今天相驗完，確認死因溺斃，為求謹慎先用「相字」案釐清整個訓練、救援過程，若從中發現有人員疏失，就會轉為偵字案，將涉及過失致死罪，由於此屬公訴罪，不論家人有無提告，檢察官都會去調查是否有人需負過失責任。

一名非承辦本案的資深檢察官分析，該名消防隊員溺水後，在黃金救援的時間內如果沒立即採取救援動作，現場有「注意義務」的人，例如在場戒護的教官，恐怕必須負相關過失責任。