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大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

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影／慘...大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士雙雙傷重不治

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛大貨車今天傍晚下國道1號苗栗縣銅鑼東側交流道，在新興路「T」字路口與一輛機車相撞，撞擊力強大，2車撞斷號誌桿，並衝出護欄，摔落路旁約1.5公尺下方的菜園，大貨車載運的飲料罐散落一地，現場一片狼籍，機車女騎士張姓女子（43歲）受到重創，失去生命跡象，大貨車駕駛陳姓男子（56歲）卡在駕駛座，苗栗縣政府消防局據報，人車趕到搶救，脫困後，也沒有呼吸心跳，2人送醫都傷重回天乏術，案由警方進一步處理中。

車禍發生時，巨大的撞擊聲，附近民眾都驚覺不妙，察看得知發生嚴重車禍，消防局救護車將2人送苗栗市大千綜合醫院急救，2人都傷重不治，警方初步調查，陳男駕駛大貨車，原定行車路線自桃園市中壢載運仙草汁至嘉義，大貨車下銅鑼交流道東引道，由南往北行駛，車子疑似未煞車，直接撞上新興路上由東往西張女所騎機車，全案警方進一步調查車禍原因中。

國道1號苗栗縣銅鑼東側交流道、新興路口，大貨車與機車相撞，造成2人死亡，現場一片凌亂。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼東側交流道、新興路口，大貨車與機車相撞，造成2人死亡，現場一片凌亂。圖／民眾提供

車禍 苗栗縣

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