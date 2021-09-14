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幼教師喪2子車禍與未繫安全帶關聯性 待鑑定報告釐清

中央社 / 雲林縣14日電

雲林縣水林鄉林姓幼教師上月底車禍導致2子死亡，網友質疑，若孩子有繫安全帶也許可以降低傷亡。雲林地檢署今天表示，案件偵辦中，待車輛行車事故鑑定報告釐清。

「怎麼這麼嚴重！」雲林縣消防局水林分隊救護人員回憶車禍當天，臉部受傷的林姓幼教師幫忙沒有生命跡象的兒子進行心肺復甦術（CPR），待救護人員接手，林女又跑去安撫受重傷的小兒子。

救護人員分頭搶救傷患，並提醒林女冷靜，協助安撫重傷的小兒子情緒，搭上救護車送到嘉義長庚醫院搶救。救護人員表示，車禍事故發生在水林鄉水北村顏厝寮慈惠堂往北港方向的產業道路，但是該路口四周是農田，道路也平整，不解為何事故如此嚴重。

雲林地檢署在案發隔天進行相驗，未在2名死者身上發現安全帶的勒痕。有網友質疑，孩子如果有繫安全帶的話，可以降低傷亡，認為林姓幼教師也有責任。

雲林地檢署說，所有的事故都有因果關係，現在等待車輛行車事故鑑定報告，同時檢視雙方行車紀錄器、車輛的安全性等，還不能任意下定論。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，每回發生死亡車禍後，相關單位開始檢討事故原因，但每個事故後面所代表的意義更值得省思。

吳文城說，數據背後的每一個數字都代表一個很悲慘的故事，它不是冰冷的數字，而是血淋淋、眾人不樂見的情況，希望民眾能夠注意交通安全，避免意外重演。

林姓幼教師去年喪偶，今年8月底帶3個兒子出門，路途中與黃姓男子所駕駛的轎車發生車禍，14歲長子和13歲次子當場喪命，小兒子右前臂粉碎性骨折，只剩下皮黏著，林姓幼教師鼻梁骨折。

雲林縣水林鄉林姓幼兒園老師載三子失控翻車，不幸2死2傷慘劇。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉林姓幼兒園老師載三子失控翻車，不幸2死2傷慘劇。記者蔡維斌／翻攝

幼教 車禍

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