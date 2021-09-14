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影／新手上路？左切右切好糾結 網虧：停哪裡都不對
臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，網友認出地點在雲林北斗中華路。一輛自小客車開到路口，已打方向燈左轉，一名行人正起步要過馬路，雙方都嚇到停住。自小客車立刻後退禮讓行人，結果卻變成逆向停車，駕駛疑似發現自己逆向，又立刻掉頭向右，隨後倒車想校正回歸，卻又停在斑馬線上，最後好似鼓起勇氣，終於左轉離去。
網友看完影片也踴躍留言，大虧駕駛把馬路當成停車場：「停哪裡都不對」、「假動作？」、「開到一半突然想練倒車入庫？」、「這跟大便一樣...就已經出來了...硬縮回去...」、「滿自動的『校正回歸』」、「他是不是嗑藥了？怎麼就糊塗了的感覺」、「應該是新手上路，緊張了」、「還會回去自己的路線，比三寶好太多了」、「白目，嚇到那個學生了」、「行人救了大家...不然...」
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