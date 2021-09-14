淡水土地公廟被偷香油錢 AI智能防竊全都錄

淡水區林子福德宮香油錢鐵箱被大膽的竊賊偷取，廟裡有裝設AI智慧攝影防竊系統，目前已經將過程影像交由警方來偵辦。 圖／紅樹林有線電視提供 新北市淡水區新市鎮崁頂里的22號公園，有一座供奉著百年土地公神尊的林子福德宮，上個月底廟裡的香油錢鐵箱被大膽的竊賊破壞，偷取裡面的香油錢，而且已經連續好幾次，還好廟裡有裝設AI智慧攝影防竊系統，目前已經將過程影像交由警方來偵辦。

林子福德宮主委莊根松表示，這一座福德宮非常特別，裡面有將近20尊的土地公神像，其中一尊還是石雕近百年的土地公，早期因為新市鎮都是農地，有許多的土地公小廟，後來新市鎮開發，就將所有的土地公都移駕到這裡來供奉，但小偷卻近期常常光顧，雖然香油錢只有幾百元，但被破壞的鐵箱反而修復要花更多錢。

主委莊根松指出，竊賊缺錢生活有困難，可以直接向廟方來說明清楚，土地公一定會發善心來幫助提供一些急需的救助金，廟方說還好有裝設HomeSecurity AI店家防護智能防竊，讓他即時發現，攝影機拍到竊賊在下手偷竊前還會拿廟裡提供的金紙跟香來拜拜，但連神明的錢都敢偷，這樣大膽的行為，也讓廟方直搖頭。