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雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情
雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，先前失蹤時，警方就追查蘇女的鄭姓同居人下落，並查出他住到桃園大溪姊姊家，員警上個月登門訪查時鄭的姊姊說鄭表示來大溪避疫情，人在屋裡，正要和警方進屋裡找他，他已經從後門跑掉，讓警方起疑。
桃園警方表示，蘇姓婦人的女兒住台南因為好幾天電話沒有聯絡上媽媽，同時發現媽媽跟她LINE的用語氣字和以往不一樣，加上同居人鄭男以前把媽媽打成過重傷，覺得事情不單純，於是向台南警方報案協尋，全案通報雲林警方後，查出蘇女的車子開到桃園市大溪、龜山，於是請桃園警方協尋。
大溪警方8月10日接到通報，調閱天羅地網監視器畫面，發現蘇女的車子在10日之前，好幾次往返大溪、龜山，而且都是鄭男1個人開車，沒看到蘇女。
大溪警方根據雲林、台南警方提供的線索和掌握的訊息，研判鄭男在胞姊大溪住處。8月12日上門找人時，鄭的姊姊表示弟弟說為了避開疫情，到大溪住她這邊，已經住了約10天，還提到弟弟人在屋裡，警方請胞姊叫鄭出來時，大家才發現鄭不知道什麼時候已經從後門出去，往山裡的方向跑，警方追上去沒找到人，當時就覺得事有蹊蹺，於是先回報雲林警方，全案仍以協尋案件繼續找人。
警方表示，鄭男從姊姊家跑到山裡以後手機一直沒開機，隔兩天發現蘇女的手機開機，位置在大溪百吉山區，於是根據訂位中心點方圓1公里搜尋仍沒結果。鄭男逃逸時因為山區鋒面頻頻帶來大雨，警方研判鄭男穿著單薄，如果不趕快下山恐怕會失溫危及性命，果然8月16日大溪警分局接獲民眾報案，指出百吉隧道附近山區的雞舍裡，有一名男子已經氣絕，警方趕往調查核對身分，確定就是61歲鄭姓男子並通知雲林警方。
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