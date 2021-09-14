雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情

雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，先前失蹤時，警方就追查蘇女的鄭姓同居人下落，並查出他住到桃園大溪姊姊家，員警上個月登門訪查時鄭的姊姊說鄭表示來大溪避疫情，人在屋裡，正要和警方進屋裡找他，他已經從後門跑掉，讓警方起疑。

桃園警方表示，蘇姓婦人的女兒住台南因為好幾天電話沒有聯絡上媽媽，同時發現媽媽跟她LINE的用語氣字和以往不一樣，加上同居人鄭男以前把媽媽打成過重傷，覺得事情不單純，於是向台南警方報案協尋，全案通報雲林警方後，查出蘇女的車子開到桃園市大溪、龜山，於是請桃園警方協尋。

大溪警方8月10日接到通報，調閱天羅地網監視器畫面，發現蘇女的車子在10日之前，好幾次往返大溪、龜山，而且都是鄭男1個人開車，沒看到蘇女。

大溪警方根據雲林、台南警方提供的線索和掌握的訊息，研判鄭男在胞姊大溪住處。8月12日上門找人時，鄭的姊姊表示弟弟說為了避開疫情，到大溪住她這邊，已經住了約10天，還提到弟弟人在屋裡，警方請胞姊叫鄭出來時，大家才發現鄭不知道什麼時候已經從後門出去，往山裡的方向跑，警方追上去沒找到人，當時就覺得事有蹊蹺，於是先回報雲林警方，全案仍以協尋案件繼續找人。