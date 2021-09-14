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憾...楊梅車禍引發火燒車 駕駛母雖脫困仍不治

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅今天中午11時30分許，發生一起火燒車意外，2輛自小客發生交通事故，導致後方車輛衝撞路樹，造成引擎室及前座起火燃燒半毀，車上3人於起火前脫困，但70歲後座何姓駕駛媽媽侯女，失去意識，立刻送往楊梅天成醫院，29歲坐副駕的何姓駕駛太太黃女，因頭暈肢體擦傷，送往怡仁醫院，侯女到院後仍搶救不治。

今天中午11時30分許，楊梅區中山南路1037巷，2輛車發生交通事故，疑似前方車輛迴轉，造成後方直行車撞上迴轉車，撞上後失去控制閃避不及又撞到路樹，楊梅分隊救護車於11時34分抵達現場，發現車上無人員受困，但車輛引擎室及前座起火燃燒半毀，立刻要求救災車前往支援。

救護人員到場後發現，後座侯女無明顯外傷，卻失去意識，立刻送往楊梅天成醫院；而黃女，意識清楚、身體有多處擦傷，送往怡仁醫院；何姓駕駛人，只有輕傷並未就醫，但侯女送醫後仍宣告不治。

桃園市消防局第二大隊消防分隊小隊長呂彥德表示，火勢於12時1分撲滅，確切起火原因調查中。

後方直行車撞上後失去控制閃避不及又撞到路樹，導致車輛引擎室及前座起火燃燒半毀。記者翁唯真翻攝
後方直行車撞上後失去控制閃避不及又撞到路樹，導致車輛引擎室及前座起火燃燒半毀。記者翁唯真翻攝
楊梅區中山南路1037巷，2輛車發生交通事故，疑似前方車輛迴轉，造成後方直行車撞上迴轉車，撞上後失去控制閃避不及又撞到路樹。記者翁唯真翻攝
楊梅區中山南路1037巷，2輛車發生交通事故，疑似前方車輛迴轉，造成後方直行車撞上迴轉車，撞上後失去控制閃避不及又撞到路樹。記者翁唯真翻攝

桃園 路樹 火燒車

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