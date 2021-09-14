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影／不滿摔破酒杯遭索賠 逢甲商圈燒烤店爆酒客傷人
台中市逢甲商圈的一家燒烤店在今晨零時許，傳出酒客滋事，警方獲報到場調查，涉嫌鬧事的兩名酒客正要搭計程車離開，警方隨即將2人帶回，據查兩名吳姓男子，摔破喝啤酒的酒杯，店家要求索賠，引發不滿，而在場翻桌鬧事、砸毀店內物品，期間造成店內一名員工手臂遭劃傷，警方詢問後，將全案依傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。
據查，兩名涉案的吳姓酒客，年約30至40歲，今天凌晨零時許，在逢甲商圈一家燒烤店消費，二人飲酒後弄破酒杯，店家要求二人需負賠償責任，未料引發二人不滿，在現場叫囂、翻桌、破壞店內物品，過程中燒烤店員工的手臂，還被二人持玻璃碎片劃傷，店家報警到場，二人鬧事後欲搭乘計程車離開。
第六警分局西屯所獲報到場時，正巧碰見二人尚未搭上計程車，隨即將二人攔下，並壓制在地，警方發現二人已經泥醉，先帶回派出所保護管束。
二人酒醒後，異口同聲辯稱，當時已經喝醉，隱約記得店家要求賠償，才會一時情緒不滿而失控，經警詢後，依傷害、毀損等罪，移送台中地檢署偵辦，
第六警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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