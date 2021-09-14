快訊

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

打不打BNT？7成台中青少年家長「煎熬」未繳同意書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不滿摔破酒杯遭索賠 逢甲商圈燒烤店爆酒客傷人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈的一家燒烤店在今晨零時許，傳出酒客滋事，警方獲報到場調查，涉嫌鬧事的兩名酒客正要搭計程車離開，警方隨即將2人帶回，據查兩名吳姓男子，摔破喝啤酒的酒杯，店家要求索賠，引發不滿，而在場翻桌鬧事、砸毀店內物品，期間造成店內一名員工手臂遭劃傷，警方詢問後，將全案依傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。

據查，兩名涉案的吳姓酒客，年約30至40歲，今天凌晨零時許，在逢甲商圈一家燒烤店消費，二人飲酒後弄破酒杯，店家要求二人需負賠償責任，未料引發二人不滿，在現場叫囂、翻桌、破壞店內物品，過程中燒烤店員工的手臂，還被二人持玻璃碎片劃傷，店家報警到場，二人鬧事後欲搭乘計程車離開。

第六警分局西屯所獲報到場時，正巧碰見二人尚未搭上計程車，隨即將二人攔下，並壓制在地，警方發現二人已經泥醉，先帶回派出所保護管束。

二人酒醒後，異口同聲辯稱，當時已經喝醉，隱約記得店家要求賠償，才會一時情緒不滿而失控，經警詢後，依傷害、毀損等罪，移送台中地檢署偵辦，

第六警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

逢甲商圈一家燒烤店在今天凌晨傳出2名酒客鬧事，過程中還傷及無辜的員工，警方到場後制伏二人，並依傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。圖／讀者提供
逢甲商圈一家燒烤店在今天凌晨傳出2名酒客鬧事，過程中還傷及無辜的員工，警方到場後制伏二人，並依傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。圖／讀者提供
逢甲商圈一家燒烤店在今天凌晨傳出2名酒客鬧事，過程中還傷及無辜的員工，警方到場後制伏二人，並依傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。圖／讀者提供
逢甲商圈一家燒烤店在今天凌晨傳出2名酒客鬧事，過程中還傷及無辜的員工，警方到場後制伏二人，並依傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。圖／讀者提供

計程車 台中市

延伸閱讀

失蹤2月西螺女詭陳屍計程車 男友上月失溫死在桃園山區

計程車司機貧病交加 他請求6子女給付扶養費法官駁回

逢甲商圈行乞遭送辦 法官判免罰：警沒明確勸阻

燒烤店前砍妻釀1死1重傷 醋男逃亡4小時被逮

相關新聞

憾！警曾去雲林土地公廟拜拜求平安 西螺女案「兩人亡」

雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，計程車是鄭姓同居人跟車行朋友借來使用，蘇姓婦人一個多月前失蹤，鄭也下落不明，婦人的女兒指控鄭曾對...

生活困頓淪詐欺車手　竟因提款太久被警問傻遭逮

55歲陳姓男子因缺錢度日淪為詐欺車手，近日帶著6張金融卡到台北車站附近一家銀行，要操作ATM取款，眼尖巡邏員警發現他操作...

雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情

雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，先前失蹤時，警方就追查蘇女的鄭姓同居人下落，並查出他住到桃園大溪姊姊家，員警上...

影／台中大甲工廠火警 2名員工平安脫困

台中市大甲一間工廠今天下午發生大火，一度傳出2名員工疑受困失聯，後來已找到2人平安，消防隊員搶救中。

憾...楊梅車禍引發火燒車 駕駛母雖脫困仍不治

桃園楊梅今天中午11時30分許，發生一起火燒車意外，2輛自小客發生交通事故，導致後方車輛衝撞路樹，造成引擎室及前座起火燃...

潛水遇意外怎麼辦？專家說「這件事」千萬不要做

近年潛水活動盛行，發生意外時如何排除也成關鍵，嘉義縣消防局一名隊員昨天下午潛水訓練時意外溺斃，專家說事前準備應齊全，浮力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。