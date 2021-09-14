快訊

北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

物聯網監控 山老鼠行跡敗露遭法辦

中央社 / 台東縣14日電

隨著數位科技進步，台東林管處在山區採用物聯網全時監控，昨天在盜伐熱點發現異常狀況，經查緝隊埋伏，捕獲2名犯嫌及所竊取的牛樟芝，依違反森林法與竊盜等罪移送偵辦。

林務局台東林區管理處今天表示，關山工作站森林護管員昨天下午在山區巡護時，接獲物聯網即時通報有異常狀況發生，立即趕往異常區域，發現2輛可疑機車停放。

由於該區為盜伐熱點，護管員不敢大意，立即聯繫台東縣警察局關山分局初來派出所與龍泉派出所員警共同組成查緝隊，前往山區產業道路埋伏。

傍晚2輛機車陸續下山，查緝人員攔停盤查2名騎士。騎士身上飄散濃郁的牛樟氣味，經詢問後，騎士坦承因缺錢花用才冒險上山竊取牛樟芝變現。

台東林管處指出，查獲的牛樟芝142.5公克，市值約新台幣1萬多元。全案依違反森林法與竊盜等罪移送關山分局偵辦並追查後續收贓管道。

山區森林範圍遼闊且路徑複雜，過去在數位科技尚未發達的年代，森林護管員與警方組成的查緝隊，以長時間埋伏、守株待兔的方式取締山老鼠，除曠日廢時外，也容易打草驚蛇而讓山老鼠逃逸。

現在物聯網與雲端數據的協助下，能確實地掌握山老鼠的行蹤，台東林管處呼籲，山林資產屬於全體國民，切勿心存僥倖，想將山區自然資源占為己有或竊取變賣，否則將得不償失。

山老鼠 物聯網

延伸閱讀

憾！警曾去雲林土地公廟拜拜求平安 西螺女案「兩人亡」

失蹤2月西螺女詭陳屍計程車 男友上月失溫死在桃園山區

影／警分局前拒檢！南投警開槍追山老鼠逮1人 1人在逃

相關新聞

消防員訓練卻溺斃 「花20分鐘找人」檢釐清有無過失

31歲嘉義縣消防局新港分隊員翁翊凱昨天於仁義潭水域訓練，不幸溺水送醫不治，嘉義地檢署今天相驗，確認他死因為溺斃，不會進行...

影／西濱快速道路大貨車直直撞！6車遭毀3人送醫

西濱快速道路清水段今天傍晚發生追撞車禍，一輛大貨車追撞前方6輛轎車，造成3人受傷，警方已場管制交通，調查事故原因中，外線...

雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情

雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，先前失蹤時，警方就追查蘇女的鄭姓同居人下落，並查出他住到桃園大溪姊姊家，員警上...

影／台中大甲工廠火警 2名員工平安脫困

台中市大甲一間工廠今天下午發生大火，一度傳出2名員工疑受困失聯，後來已找到2人平安，消防隊員搶救中。

憾...楊梅車禍引發火燒車 駕駛母雖脫困仍不治

桃園楊梅今天中午11時30分許，發生一起火燒車意外，2輛自小客發生交通事故，導致後方車輛衝撞路樹，造成引擎室及前座起火燃...

潛水遇意外怎麼辦？專家說「這件事」千萬不要做

近年潛水活動盛行，發生意外時如何排除也成關鍵，嘉義縣消防局一名隊員昨天下午潛水訓練時意外溺斃，專家說事前準備應齊全，浮力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。