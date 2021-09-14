物聯網監控 山老鼠行跡敗露遭法辦

隨著數位科技進步，台東林管處在山區採用物聯網全時監控，昨天在盜伐熱點發現異常狀況，經查緝隊埋伏，捕獲2名犯嫌及所竊取的牛樟芝，依違反森林法與竊盜等罪移送偵辦。

林務局台東林區管理處今天表示，關山工作站森林護管員昨天下午在山區巡護時，接獲物聯網即時通報有異常狀況發生，立即趕往異常區域，發現2輛可疑機車停放。

由於該區為盜伐熱點，護管員不敢大意，立即聯繫台東縣警察局關山分局初來派出所與龍泉派出所員警共同組成查緝隊，前往山區產業道路埋伏。

傍晚2輛機車陸續下山，查緝人員攔停盤查2名騎士。騎士身上飄散濃郁的牛樟氣味，經詢問後，騎士坦承因缺錢花用才冒險上山竊取牛樟芝變現。

台東林管處指出，查獲的牛樟芝142.5公克，市值約新台幣1萬多元。全案依違反森林法與竊盜等罪移送關山分局偵辦並追查後續收贓管道。

山區森林範圍遼闊且路徑複雜，過去在數位科技尚未發達的年代，森林護管員與警方組成的查緝隊，以長時間埋伏、守株待兔的方式取締山老鼠，除曠日廢時外，也容易打草驚蛇而讓山老鼠逃逸。

現在物聯網與雲端數據的協助下，能確實地掌握山老鼠的行蹤，台東林管處呼籲，山林資產屬於全體國民，切勿心存僥倖，想將山區自然資源占為己有或竊取變賣，否則將得不償失。