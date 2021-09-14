嘉義縣消防員潛水訓練溺斃 從優撫卹金逾千萬元

嘉義縣消防局第二大隊翁姓隊員昨天下午參加潛水訓練意外溺斃，消防局指其因公死亡從優撫卹，撫卹金至少有新台幣1000萬元，至於因公殉職的認定，已向消防署努力爭取。

嘉義縣消防局長呂清海今天接受媒體聯訪表示，翁姓隊員潛訓意外溺斃，確認為因公死亡，公保因公死亡給付、財團法人消防發展基金會消防及義消人員因公傷亡失能慰問、因公傷殘死亡慰問金，加上殮葬補助費，初估可領一次給與金與月撫恤金，合計1023萬9250元。

呂清海表示，如果是因公殉職給付的金額會更多，已向消防署努力爭取，今天消防署副署李永福祭拜翁姓隊員，也說會盡力幫忙爭取因公殉職的認定。

消防局人事室表示，撫卹金額報銓敘部、消防署核定後，將發給家屬一次給與金及月撫卹金，月撫卹金將按月發放，共計15年。