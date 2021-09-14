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憾！警曾去雲林土地公廟拜拜求平安 西螺女案「兩人亡」

聯合報 / 記者鄭國樑楊湛華／桃園即時報導

雲林蘇姓婦人昨天被發現陳屍在計程車行李箱，計程車是鄭姓同居人跟車行朋友借來使用，蘇姓婦人一個多月前失蹤，鄭也下落不明，婦人的女兒指控鄭曾對母親施暴，擔心遇害，警方雖然全面尋找兩人釐清案情，但仍傳來婦人遇害不幸的消息。

雲林警方追查蘇姓婦人和鄭姓男子的行蹤時，因為鄭的胞姊住桃園市大溪，8月中曾請大溪分局幫忙找人，員警到鄭的姊姊家住家時沒看見他；據了解，有線索指出他到過這裡和姊姊住一陣子，知道警方早晚會找上門，於是逃往山區，當時因為鋒面頻頻帶來大雨，鄭男穿著單薄，研判他如果不趕快下山恐怕會失溫。

之後8月16日大溪警分局接獲民眾報案，指出百吉隧道附近山區的雞舍裡，有一名男子已經氣絕，警方趕往調查核對身分，確定就是61歲鄭姓男子，通知雲林警方。桃園地檢署當時相驗和解剖，初步研判屍體沒有明顯外傷，現場也沒有遺書，要等驗屍報告出爐才能確認鄭男死因。

桃園市龜山警分局8月11日自台南警方接獲報案，經調閱監視畫面，循線於8月12日在銘傳大學附近山區找到蘇女的銀色轎車，車內空無一物，龜山偵查隊專案小組在案情尚未明朗、未找到人前為祈求平安，曾專程至雲林土地公廟拜拜，但後來其他單位先後找到鄭男、蘇女，都已死亡。

鄭男死在雞舍。記者鄭國樑／翻攝
鄭男死在雞舍。記者鄭國樑／翻攝
警方在大溪百吉山區的雞舍找到鄭男，但是已經氣絕。記者鄭國樑／翻攝
警方在大溪百吉山區的雞舍找到鄭男，但是已經氣絕。記者鄭國樑／翻攝

計程車

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