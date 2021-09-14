聽新聞
test
0:00 / 0:00
麻布袋裝43蜜鼬18兔子 女稱要找男友怕沒人顧才這樣做
來自桃園的廖姓女子聲稱到蘭嶼會男友，今天帶著1隻鸚鵡、18隻兔子和43隻蜜鼬登船，有的兔子身上長黴、臭氣四溢，嚇壞其他乘客，懷疑她虐待動物，向警方報案。警方轉請動物防疫所接手，經過勸說，她同意僅帶走鸚鵡，其他61隻兔子和蜜鼬請獸醫治療，日後送養。
今天中午，47歲的廖姓女子拖著3個麻布袋裝滿兔子，再拉著裝著蜜鼬的籠子等候登船，日正當中陽光直射，動物不斷在麻布袋中蠕動，蜜鼬也非常骯髒，臭氣不斷傳出，其他乘客覺得她虐待動物，向警方報案。
警方到場後為之傻眼，不知該如何處理，請來動物防疫所人員協助，動防所發現許多動物長黴，飼養及處置方式不當，但未發現有蓄意虐待的情況，但擔心這些動物日後可能無法獲得良好照顧，和廖女協調後，她同意僅帶走鸚鵡，其他都由動防所協助處理。
廖女說，她和男友相約到台東見面，但家中無人可以照顧這些動物，所以決定一併開車載到台東，準備上船時，警方就趕到。
動防所表示，廖女未妥善飼養動物，帶到台東的處置情況也欠佳，但沒有虐待動物的意圖，所以不開罰。但為讓這些動物獲得更好的生存空間，勸她放棄飼養，廖女考慮後已經同意，將請獸醫師治療、照料後，分批送養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言