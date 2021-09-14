麻布袋裝43蜜鼬18兔子 女稱要找男友怕沒人顧才這樣做

來自桃園的廖姓女子聲稱到蘭嶼會男友，今天帶著1隻鸚鵡、18隻兔子和43隻蜜鼬登船，有的兔子身上長黴、臭氣四溢，嚇壞其他乘客，懷疑她虐待動物，向警方報案。警方轉請動物防疫所接手，經過勸說，她同意僅帶走鸚鵡，其他61隻兔子和蜜鼬請獸醫治療，日後送養。

今天中午，47歲的廖姓女子拖著3個麻布袋裝滿兔子，再拉著裝著蜜鼬的籠子等候登船，日正當中陽光直射，動物不斷在麻布袋中蠕動，蜜鼬也非常骯髒，臭氣不斷傳出，其他乘客覺得她虐待動物，向警方報案。

警方到場後為之傻眼，不知該如何處理，請來動物防疫所人員協助，動防所發現許多動物長黴，飼養及處置方式不當，但未發現有蓄意虐待的情況，但擔心這些動物日後可能無法獲得良好照顧，和廖女協調後，她同意僅帶走鸚鵡，其他都由動防所協助處理。

廖女說，她和男友相約到台東見面，但家中無人可以照顧這些動物，所以決定一併開車載到台東，準備上船時，警方就趕到。