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聯結板車翻覆車頭壓扁扁 兩大鋼圈滾落幸未砸到人
高雄市小港區沿海一路今天中午發生翻車車禍，司機洪姓男子駕駛聯結板車，板車上載運鋼圈，轉彎時失控，整輛車翻覆， 鋼圈滾落路旁，幸未造成傷亡。路旁商家見聯結板車翻覆，嚇一大跳，議論紛紛，直稱要是旁邊剛好有機車經過，後果不堪設想。
今天中午12點10分，洪姓司機（27歲）駕駛聯結板車，沿小港區沿海一路往小港機場方向行駛，經過沿海一路與宏平路口的轉彎，因左轉不慎才翻車，板車上載運3個鋼圈，分別1個是22.3噸、2個16.5噸，只有其中1個16.5噸的鋼圈未滾落。
小港警分局據報，立即派員疏導交通，因這輛板車可載重46噸，並未超載，但聯結車頭在翻覆壓扁，洪姓司機幸未受傷。警方表示，洪因載貨物脫落，依道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款，對他開單舉發，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲大型車司機轉彎應減速慢行，裝載貨物要捆紮牢固，確保用路人安全。
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