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保七護國土、防堵非洲豬瘟 警政署長慰勉員警

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

保安警察第七總隊，今年在查緝盜伐山老鼠、野生動物保育、環保、食安及防堵非洲豬瘟工作上，交出漂亮成績，警政署長陳家欽今天慰勉保七總隊員警保護國土有成。

保七總隊指出，各大隊同仁在 2 千公尺以上高山，及如南方四島小隊等偏遠地區，保護國土安全，署長今天至保七總隊慰勉及鼓勵同仁的努力，保七員警感受到署長滿滿的愛心與關懷。

保七總隊在今年上半年查獲盜伐林木37件，查扣貴重林木9萬724公斤，也查獲36件濫墾林地、1件盜採砂石案、取締50件違反野生動物保育法，209件環保案件，迄今取締森林引火共計20件22人。

署長今天強調，行政院重視森林保育及防堵非洲豬瘟工作「非洲豬瘟」襲台之際，保七配合中央及地方主管機關至各地清查，共查獲來源不明豬肉及產製 7 件，守護國人健康。

署長今日在慰勉之際，也期許保七總隊同仁，運用新思維治安理念，積極任事、勇於承擔責任，遇事遇案要能果斷的採取行動，以高效工作態度發揮一加一大於二的整體戰力。

警政署長陳家欽今天慰勉保七總隊員警保護國土有成。圖／保七刑大提供
警政署長陳家欽今天慰勉保七總隊員警保護國土有成。圖／保七刑大提供
警政署長陳家欽今天慰勉保七總隊員警保護國土有成。圖／保七刑大提供
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