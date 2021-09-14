保七護國土、防堵非洲豬瘟 警政署長慰勉員警
保安警察第七總隊，今年在查緝盜伐山老鼠、野生動物保育、環保、食安及防堵非洲豬瘟工作上，交出漂亮成績，警政署長陳家欽今天慰勉保七總隊員警保護國土有成。
保七總隊指出，各大隊同仁在 2 千公尺以上高山，及如南方四島小隊等偏遠地區，保護國土安全，署長今天至保七總隊慰勉及鼓勵同仁的努力，保七員警感受到署長滿滿的愛心與關懷。
保七總隊在今年上半年查獲盜伐林木37件，查扣貴重林木9萬724公斤，也查獲36件濫墾林地、1件盜採砂石案、取締50件違反野生動物保育法，209件環保案件，迄今取締森林引火共計20件22人。
署長今天強調，行政院重視森林保育及防堵非洲豬瘟工作「非洲豬瘟」襲台之際，保七配合中央及地方主管機關至各地清查，共查獲來源不明豬肉及產製 7 件，守護國人健康。
署長今日在慰勉之際，也期許保七總隊同仁，運用新思維治安理念，積極任事、勇於承擔責任，遇事遇案要能果斷的採取行動，以高效工作態度發揮一加一大於二的整體戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言