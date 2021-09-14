聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄夫婦困火場一死一傷 忠犬撲身救了沉睡兒子一命
高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，王姓男子夫婦躲入浴室造成1死1傷，據消防局初步鑑識，疑客廳電器起火，造成不幸。不過，王的兒子當時在睡夢中，據他說，客廳起火時，是家裡所養的狗跳到他身上，他才驚醒，及時抱狗跳窗逃生才獲救。
今天凌晨5點18分，高雄市消防局接獲報案，指前鎮區復興新巷發生火警，消防局動員24車57人前往搶救，發現5樓建築的公寓1樓起火，火舌竄出，延燒向2樓，警、消急忙疏散公寓其他樓層住戶17人，1樓住戶王姓男子（55歲）和朱姓妻子（53歲）受困火場，他們的兒子（24歲）幸已由1樓奪窗逃出，撿回一命。
據了解，屋主的兒子（24歲）是土木工程監工，他向警、消說，他的臥室在1樓客廳旁的房間，火警發生時他還在睡覺，並不知道客廳起火，是所養的狗突然跳到他身上，他才驚醒聞到焦味，他一開房門，發現客廳已經全燒起來，火勢兇猛，他想上樓叫爸媽，可是被大火阻斷去路，他才抱著狗從窗戶往外跳求救。
消防隊趕抵，王姓屋主的兒子告訴消防隊員，父母還受困屋內，消防隊員趕緊破門射水，冒高溫攻入屋內搶救王姓屋主夫婦，發現夫婦受困夾層房間浴室，2人雖未遭火吻，但疑遭高溫影響及吸入濃煙，已經無呼吸心跳，深度昏迷。
王姓男子經救護員急送大同醫院急救，至今天上午7點30分不治；王妻送阮綜合醫院急救，至今天上午8點恢復生命徵象，但未恢復意識，因吸入性肺炎，轉加護病房繼續治療觀察。
火勢延燒半小時，在今天清晨5點46分撲滅。消防局鑑識火場，發現大火由客廳燃燒，疑因電器電線走火引發火警，確實起火原因仍待消防局調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言