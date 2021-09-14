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高雄夫婦困火場一死一傷 忠犬撲身救了沉睡兒子一命

聯合報 / 記者林保光徐如宜／即時報導

高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，王姓男子夫婦躲入浴室造成1死1傷，據消防局初步鑑識，疑客廳電器起火，造成不幸。不過，王的兒子當時在睡夢中，據他說，客廳起火時，是家裡所養的狗跳到他身上，他才驚醒，及時抱狗跳窗逃生才獲救。

今天凌晨5點18分，高雄市消防局接獲報案，指前鎮區復興新巷發生火警，消防局動員24車57人前往搶救，發現5樓建築的公寓1樓起火，火舌竄出，延燒向2樓，警、消急忙疏散公寓其他樓層住戶17人，1樓住戶王姓男子（55歲）和朱姓妻子（53歲）受困火場，他們的兒子（24歲）幸已由1樓奪窗逃出，撿回一命。

據了解，屋主的兒子（24歲）是土木工程監工，他向警、消說，他的臥室在1樓客廳旁的房間，火警發生時他還在睡覺，並不知道客廳起火，是所養的狗突然跳到他身上，他才驚醒聞到焦味，他一開房門，發現客廳已經全燒起來，火勢兇猛，他想上樓叫爸媽，可是被大火阻斷去路，他才抱著狗從窗戶往外跳求救。

消防隊趕抵，王姓屋主的兒子告訴消防隊員，父母還受困屋內，消防隊員趕緊破門射水，冒高溫攻入屋內搶救王姓屋主夫婦，發現夫婦受困夾層房間浴室，2人雖未遭火吻，但疑遭高溫影響及吸入濃煙，已經無呼吸心跳，深度昏迷。

王姓男子經救護員急送大同醫院急救，至今天上午7點30分不治；王妻送阮綜合醫院急救，至今天上午8點恢復生命徵象，但未恢復意識，因吸入性肺炎，轉加護病房繼續治療觀察。

火勢延燒半小時，在今天清晨5點46分撲滅。消防局鑑識火場，發現大火由客廳燃燒，疑因電器電線走火引發火警，確實起火原因仍待消防局調查。

高雄市前鎮區今天發生火警，消防隊員將王姓夫婦自火場救出。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天發生火警，消防隊員將王姓夫婦自火場救出。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，撲滅大火後，公寓一樓的王姓住處已燒毀。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，撲滅大火後，公寓一樓的王姓住處已燒毀。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區公寓今天凌晨發生火警，消防隊員正攻入一樓屋內救人。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區公寓今天凌晨發生火警，消防隊員正攻入一樓屋內救人。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天發生公寓火警，王姓夫婦一死一重傷，屋內客廳全付諸一炬，初步鑑識疑電線走火釀禍。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天發生公寓火警，王姓夫婦一死一重傷，屋內客廳全付諸一炬，初步鑑識疑電線走火釀禍。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天發生公寓火警，消防隊員破門搶滅火勢。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天發生公寓火警，消防隊員破門搶滅火勢。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，大火延燒，至清晨撲滅火勢。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，大火延燒，至清晨撲滅火勢。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區公寓今天凌晨發生火警，造成王姓夫婦一死一傷。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區公寓今天凌晨發生火警，造成王姓夫婦一死一傷。記者林保光／翻攝

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