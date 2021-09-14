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景氣差女又遭詐騙欠債 開車散心...卻葬身火燒車內

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

30多歲女子，昨晚遭人發現陳屍在一輛火燒車內，家屬接獲惡耗後趕赴現場，心痛地指出，死者生前「遭人詐騙」再加上積欠債務，全案今天將由檢察官相驗釐清死因。

9月13日晚上9時許，台北市士林區一處公辦民營停車場發生火警，一輛自小客車起火燃燒，警消獲報後派出人車馳援，在10分鐘內到場並撲滅火勢，隨後在車內右後座發現女子遺體。

據了解，第一時間消防人員發現死者，全身已遭燻黑，誤以為是男性，車輛右前座發現疑似火盆物品，警方昨夜透過車牌聯繫車主，車主從新北市趕往現場，確認車輛姪女使用，確認死者就是30多歲的姪女。

家屬悲痛指出，疫情期間景氣差，工作機會難求，姪女日前慘遭詐騙，騙走了積蓄，再加上債務、感情困擾等等，開走車子出門散心。全案交由火調人員調查起火原因，今也將安排檢察官司法相驗釐清死因。

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士林一處停車場驚見火燒車，消防人員撲滅火勢後發現後座女性遺體。記者蕭雅娟／攝影
士林一處停車場驚見火燒車，消防人員撲滅火勢後發現後座女性遺體。記者蕭雅娟／攝影

詐騙 檢察官

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