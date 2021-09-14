聽新聞
test
0:00 / 0:00
景氣差女又遭詐騙欠債 開車散心...卻葬身火燒車內
30多歲女子，昨晚遭人發現陳屍在一輛火燒車內，家屬接獲惡耗後趕赴現場，心痛地指出，死者生前「遭人詐騙」再加上積欠債務，全案今天將由檢察官相驗釐清死因。
9月13日晚上9時許，台北市士林區一處公辦民營停車場發生火警，一輛自小客車起火燃燒，警消獲報後派出人車馳援，在10分鐘內到場並撲滅火勢，隨後在車內右後座發現女子遺體。
據了解，第一時間消防人員發現死者，全身已遭燻黑，誤以為是男性，車輛右前座發現疑似火盆物品，警方昨夜透過車牌聯繫車主，車主從新北市趕往現場，確認車輛姪女使用，確認死者就是30多歲的姪女。
家屬悲痛指出，疫情期間景氣差，工作機會難求，姪女日前慘遭詐騙，騙走了積蓄，再加上債務、感情困擾等等，開走車子出門散心。全案交由火調人員調查起火原因，今也將安排檢察官司法相驗釐清死因。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言