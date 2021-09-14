快訊

直播／今增2本土、3境外 幼兒園群聚再添病例

1家12人確診 新冠康復者的告白：第一次離鬼門關這麼近

男違規被攔 車上查出提款卡堆 稱「沒問題」下場曝

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子駕車違規迴轉，撞到路邊機車，被巡邏員警目擊，受詢時更神色慌張，隨後車內被查出一個裝有多張提款卡、證件的紙盒，他雖自信滿滿稱卡片「沒問題」，其中一個帳戶卻被查出通報警示，涉及詐騙案件，當場傻眼，被依詐欺罪嫌移送法辦。

今天半夜1時10分許，桃園警分局武陵派出員警巡邏行經建國路時，發現一輛轎車跨越雙黃線違規迴轉，隨後更撞到路旁停放的機車並準備駛離，立刻將他攔停盤查。

駕車的蔡姓男子（87歲）稱，正準備停車處理且會負損害賠償責任，同時忙著找紙筆留紙條給車主，但當聽到員警說要請交通分隊來處理車禍事宜，男子神色卻略顯慌張，不斷整理頭髮，忙說「不用」。

員警隨後獲蔡男同意查看車內物品，並發現一個裝有提款卡7、8張及健保卡、駕照等證件的紙盒，持有者是2名女子；蔡男辯稱，卡片是2個表姐及自己所有，還自信滿滿的告訴員警，一張一張查「一定沒問題」；然而員警查詢後竟發現，其中一個帳戶日前因金流複雜已通報為警示，隨後循線查出彰化有民眾受騙報案，該帳戶疑似涉及詐騙案件。

蔡男上一秒自信滿滿，卻當場啞口無言，全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蔡男車上的紙盒內放有提款卡7、8張及健保卡、駕照等證件，其中一張提款卡被查出通報警示帳戶。記者楊湛華／翻攝
蔡男車上的紙盒內放有提款卡7、8張及健保卡、駕照等證件，其中一張提款卡被查出通報警示帳戶。記者楊湛華／翻攝
蔡男受詢時不停整理頭髮，神色慌張，引起員警懷疑。記者楊湛華／翻攝
蔡男受詢時不停整理頭髮，神色慌張，引起員警懷疑。記者楊湛華／翻攝

詐騙 詐欺

延伸閱讀

勞動部對全時、部分工時勞工生活補貼 月底截止

1天200元！她PO出給另一半每個月零用錢分配 網見狀傻了

「先生這是你的錢嗎?」 銀行員反向追查及時阻詐成功

只是「幫忙」借名登記？詐騙案件之難：藏在「人頭」背後的集團

相關新聞

暴走女騎士頻肇事 最美女主持李明璇挺孕身舉發挨巴掌

國民黨青年黨代表李明璇擔任廣播節目主持人，有「最美女主持人」之稱。李明璇10日在高雄市區遇上婦人隨機攻擊，不顧自己懷孕在...

違規群聚罰6萬不繳、又欠18萬交通罰單 基隆女13筆土地被查封

基隆市李姓女子今年6月防疫3級警戒期間，與其他4人在室內違規群聚打麻將，被基隆市衛生局裁罰6萬元未繳納。法務部行政執行署...

聯結板車翻覆車頭壓扁扁 兩大鋼圓滾落幸未砸到人

高雄市小港區沿海一路今天中午發生翻車車禍，司機洪姓男子駕駛聯結板車，板車上載運鋼圈，轉彎時失控，整輛車翻覆， 鋼圈滾落路...

影／北市女稱坑洞害自摔 一看...是路面不平整

59歲黃姓女子今天清晨6點多，騎車行經台北市中山區中山北路突然自摔，手、腳多處擦挫傷，後方騎士行車記錄器拍下整個過程，並...

保七護國土、防堵非洲豬瘟 警政署長慰勉員警

保安警察第七總隊，今年在查緝盜伐山老鼠、野生動物保育、環保、食安及防堵非洲豬瘟工作上，交出漂亮成績，警政署長陳家欽今天慰...

高雄夫婦困火場一死一傷 忠犬撲身救了沉睡兒子一命

高雄市前鎮區今天凌晨發生公寓火警，王姓男子夫婦躲入浴室造成1死1傷，據消防局初步鑑識，疑客廳電器起火，造成不幸。不過，王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。