男違規被攔 車上查出提款卡堆 稱「沒問題」下場曝

桃園市一名男子駕車違規迴轉，撞到路邊機車，被巡邏員警目擊，受詢時更神色慌張，隨後車內被查出一個裝有多張提款卡、證件的紙盒，他雖自信滿滿稱卡片「沒問題」，其中一個帳戶卻被查出通報警示，涉及詐騙案件，當場傻眼，被依詐欺罪嫌移送法辦。

今天半夜1時10分許，桃園警分局武陵派出員警巡邏行經建國路時，發現一輛轎車跨越雙黃線違規迴轉，隨後更撞到路旁停放的機車並準備駛離，立刻將他攔停盤查。

駕車的蔡姓男子（87歲）稱，正準備停車處理且會負損害賠償責任，同時忙著找紙筆留紙條給車主，但當聽到員警說要請交通分隊來處理車禍事宜，男子神色卻略顯慌張，不斷整理頭髮，忙說「不用」。

員警隨後獲蔡男同意查看車內物品，並發現一個裝有提款卡7、8張及健保卡、駕照等證件的紙盒，持有者是2名女子；蔡男辯稱，卡片是2個表姐及自己所有，還自信滿滿的告訴員警，一張一張查「一定沒問題」；然而員警查詢後竟發現，其中一個帳戶日前因金流複雜已通報為警示，隨後循線查出彰化有民眾受騙報案，該帳戶疑似涉及詐騙案件。