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超商店員操作掃描代碼繳費 盜刷64萬換取遊戲點數

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市神岡區萊爾富便利超商陳姓夜班店員，因沈迷線上博奕，利用操作掃描代碼繳費的漏洞，以店內收銀機連結掃描機掃描代碼繳費，涉嫌刷取紅陽科技代碼繳費共64萬元，再由紅陽科技通知線上網路賭博給付陳點數，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴陳男，並請法官沒收犯罪所得64萬。

台中地檢署主任檢察官劉志文表示，陳男（19歲）利用夜深人靜上大夜班的機會，向東家詐財，以店內收銀機連結掃描機掃描代碼繳費，涉嫌刷取紅陽科技（經營代收代付業務）代碼繳費共64萬元，經紅陽科技通知線上網賭，再由線上網賭給付價值64萬的遊戲點數，致超商業者損失64萬。被害超商可向陳姓店員求償。

起訴書指出，陳男為中市神岡區萊爾富便利超商神岡大三元店的夜班店員，於3月8日深夜11時至次日清晨7時上班時間，以店內收銀機連結的掃描機掃描代碼繳費，陸續刷取紅陽科技代碼繳費，每筆新台幣2萬元，共計32筆64萬元，而未將實際應付款項放入收銀機內，牟取不法利益。

經韓姓店員收到簡訊通知，在店內垃圾桶內找到繳費單，詢問陳男後告訴店長報警處理，而陳男坦承盜刷紅陽科技代碼繳費，因此檢察官依違反製作財產權紀錄得利罪嫌起訴陳男，並請法官沒收犯罪所得。　

萊爾富便利超商陳姓夜班店員，利用操作掃描代碼繳費的漏洞，以店內收銀機連結掃描機掃描代碼繳費，涉嫌刷取紅陽科技代碼繳費共64萬，台中地檢署依詐欺「違法製作財產權紀錄得利」罪起訴陳男。圖／本報資料照
萊爾富便利超商陳姓夜班店員，利用操作掃描代碼繳費的漏洞，以店內收銀機連結掃描機掃描代碼繳費，涉嫌刷取紅陽科技代碼繳費共64萬，台中地檢署依詐欺「違法製作財產權紀錄得利」罪起訴陳男。圖／本報資料照

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