違規群聚罰6萬不繳、又欠18萬交通罰單 基隆女13筆土地被查封

基隆市李姓女子今年6月防疫3級警戒期間，與其他4人在室內違規群聚打麻將，被基隆市衛生局裁罰6萬元未繳納。法務部行政執行署宜蘭分署收案後，查出她還欠繳交通罰鍰18萬6000元，催繳時李女避不出面。宜蘭分署已查封她名下13筆土地，如仍不出面處理，不排除拍賣土地抵償欠款。

基隆警二分局東光派出所6月5日晚上接獲報案，李女與其他4人在室內群聚打麻將。當時疫情嚴峻實施3級警戒，為避免民眾群聚造成防疫破口，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，警方將5人函送基隆市衛生局裁處。

衛生局裁罰5人各6萬元，李女未在繳費期限內繳納，被移送行政執行署宜蘭分署執行。分署收案後查調李女名下財產資料，核發扣押命令及進行多次催繳，也曾到基隆戶籍地現場執行，但未見到李女。