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暴走女騎士頻肇事 最美女主持李明璇挺孕身舉發挨巴掌
國民黨青年黨代表李明璇擔任廣播節目主持人，有「最美女主持人」之稱。李明璇10日在高雄市區遇上婦人隨機攻擊，不顧自己懷孕在身，挺身告知前方車主「有名婦人撞你的車」，不料被惱羞成怒的婦人呼巴掌，所幸事後檢查寶寶未受影響。李明璇今日受訪說，當下正義感大爆發，真的沒考慮太多。
高雄廣播節目主持人李明璇曾主持韓國瑜座談會，外界封為「北漂最美主持人」，曾在韓市府時代擔任無給職市府顧問。李明璇上月宣布懷孕，也參選本次國民黨黨代表選舉。
10日下午，李明璇與先生外出買水果，車子行走在建工路上，一名婦人騎機車衝撞他們的轎車，兩人發現這名婦人也在攻擊其他人的車，兩人下車與對方理論，李明璇的先生遭到對方攻擊，她自己也被婦人打了一巴掌，路人報警處理。李明璇一度宮縮不適，所幸就醫後沒有大礙。
李明璇說，當下他們的車被撞，繼續往前行駛時，行車記錄器拍到婦人正在撞擊與踢前方的黑色車，停車告訴那位大叔目擊過程，不料婦人開始爆走，不僅朝老公比中指、怒罵難聽字眼，甚至動手打人，她下車拿手機蒐證，一度也被婦人掌摑，所幸沒有受傷，當下是「正義感大爆發」，無法姑息婦人無緣無故隨機攻擊他人。
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