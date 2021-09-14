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男經常酒醉路倒遭民眾通報 這次外加竊盜通緝身分遭逮
高雄一名63歲黃姓男子，經常因喝酒醉倒臥路旁，多次被民眾發現通報警消協助，因此，警方對黃男留下印象。豈料，黃男近期涉嫌竊盜遭地方法院發布通緝，又在日前醉倒在路旁，一眼被警方認出，立即上銬逮捕，當下酒意未消還不斷大聲嚷嚷「我賣愛睏」，警方仍將他依法逮捕歸案。
楠梓警分局後勁派出所員警，於9月9日上午10時許，接獲民眾報案，有人路倒楠陽陸橋下機車道旁；警方獲報到場，發現是喝醉黃男倒臥路旁，擔心在馬路上有危險，便將他攙扶至安全處。
當下值勤員警，不僅發現黃男經常因酒醉路倒，屢遭民眾通報，還認出是近期涉嫌竊盜的通緝犯，省去警方布線尋找的時間，湊巧將他逮捕。黃男遭上銬後，當下他酒意未消還不斷大聲嚷嚷「我賣愛睏」，警方仍將他依法逮捕歸案。
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