男經常酒醉路倒遭民眾通報　這次外加竊盜通緝身分遭逮

高雄一名63歲黃姓男子，經常因喝酒醉倒臥路旁，多次被民眾發現通報警消協助，因此，警方對黃男留下印象。豈料，黃男近期涉嫌竊盜遭地方法院發布通緝，又在日前醉倒在路旁，一眼被警方認出，立即上銬逮捕，當下酒意未消還不斷大聲嚷嚷「我賣愛睏」，警方仍將他依法逮捕歸案。

楠梓警分局後勁派出所員警，於9月9日上午10時許，接獲民眾報案，有人路倒楠陽陸橋下機車道旁；警方獲報到場，發現是喝醉黃男倒臥路旁，擔心在馬路上有危險，便將他攙扶至安全處。