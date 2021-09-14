影／賓士男油用到底才加 出糗「顧路」找警推車脫困

台中市林姓男子12日駕駛賓士車要前往加油站加油，但行經文心崇德捷運站旁時，林的轎車就沒油熄火，占用左轉車道，警方獲報後前往查處，並協助將車輛以人力推到路旁，以免影響其他用路人；林事後解釋，本想將「油用到底」之後才去加油，沒想到還沒到加油站就熄火拋錨，未來會注意提早加油，避免類似「顧路」窘況再度發生。

台中市第五分局文昌派出所警員林富仁、沈亞慶，12日下午4時30分巡邏時，發現一輛白色賓士車閃著雙黃燈，停在崇德路二段的左轉彎專用車道上，因賓士拋錨位置，就在文心崇德捷運站旁，該處交通量大，警方擔心引發堵車及其他交通事故，趕緊前往查處。

經警方詢問賓士車的林姓駕駛（41歲），林稱，當時是要去加油站加油，而且本想說「油箱用到底才去加」，沒想到下一個路口就有加油站，轎車卻突然熄火拋錨，動彈不得。

警方得知來龍去脈後，通報同樣在該路口執行交通疏導勤務的警員王赫伯前來支援推車，由一名警員協助在後方交通疏導與警戒，另名警員控制方向盤，在前進、後退多次後，終於順利將賓士安全移至路旁，等待維修人員前來道路救援，林也對警方積極協助，不斷感謝，也對自己的用車習慣不佳，向警方致歉。