影／老翁躺車道不動 市民以為「掛了」報警才知真相

台中市林姓老翁在11日晚間躺在東區東福路的車道上，居民發現林「動也不動」，以為林身體出狀況，但目前仍是新冠肺炎疫情期間，居民不敢察看，通報警、消到場，救護車到場時，也穿著防護衣警戒，但經警方調查，林獨居在附近，與朋友喝酒後，一時隨性睡在地上，沒想到被居民誤會，林被叫醒後，連忙向警、消致歉，並自行走路返家。

台中市第三警分局立德所在11日晚間10時許獲報，65歲林姓老翁躺到路上，疑有身體狀況，「不知道是不是死掉了」，警員張捷凱、吳育鑫往查處，發現林翁渾身酒氣，經叫醒林翁後，林翁坐在地上，看到多名警、消也嚇了一跳，連忙解釋，只是喝醉酒睡在地上。

林姓老翁說，他獨居在東區，睡著前是與朋友喝酒，喝酒後要步行返家，但一時覺得很疲勞，所以索性以大地為床，躺在路上睡覺，「怎麼會被誤會死掉了呢？真的抱歉抱歉」。

因林姓老翁自稱身體無異狀，不願送醫，警方查驗身分後，攙扶起林翁後，讓林翁自行走路返家，離開前，林翁不忘向警、消再度致歉，也解除一場虛驚。

第三警分局提醒，疫情期間請民眾外出時，務必做好防護工作，並配合相關防疫規定，保護自己也保護他人，另隨著疫情逐步解封，民眾和親朋好友歡聚小酌後，請相互提醒酒後不駕車，同時務必確認親友返家時行的安全，避免意外發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康