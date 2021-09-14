男騎單車失蹤9日 桃園警路邊找到人...估騎300公里
桃園市58歲賴男5日下午從蘆竹區騎腳踏車外出後音訊全無，家人報案後，警方今天上午在平鎮區環南、育達路口看見一名衣服髒兩眼無神男子，上前關心與清查身分後發現是已經失蹤9天的賴男，帶回派出所以後通知家人帶他回家。警方估計他這幾天至少繞桃園300公里。
平鎮警分局宋屋巡佐呂明欽表示，賴記憶力不佳，5日下午趁著家人午睡騎著腳踏車出門，家人向蘆竹警分局報案，但是找多日還是沒消息。今天上午約8點，宋屋派出所警員楊捷翔、陳宇邦巡邏經過環南、育達路口時，發現賴男但是答話時語意不清，身上也沒證件，警方透過人臉辨識，確認是失蹤9天的賴男。賴男被帶回派出所稍後看見家人，也說不清楚怎麼騎到平鎮，這9天來都睡在路邊、公園，餓了就向店家討食物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言