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失蹤2月西螺女詭陳屍計程車 男友上月失溫死在桃園山區
雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，住在台南的家屬通報失蹤人口協尋，警方昨天執勤時，在西螺鎮中山路公有停車場內發現一輛計程車已停放數日，循線調查確認是由一名鄭姓男子向朋友租借使用，不過鄭男上月被發現陳屍在桃園，警方搜索車輛後，在後車廂找到疑是蘇女的遺體，警方通知家屬確認身分後，由雲林地檢署於9月15日解剖釐清死因。
據了解，鄭男戶籍在桃園，蘇女則是台南人，兩人同居在西螺鎮多年，今年5月鄭男曾對蘇女施暴，造成女方身體多處受傷，更一度拿木棍作勢要攻擊女方，警方當時接獲報案，訊後將鄭男依殺人未遂、妨害自由、毀損及家庭暴力等罪嫌移送法辦，並向雲林地院聲請緊急保護令，該案列為家庭暴力高危機個案列管。
西螺警分局家防官7月查訪鄭男，過程中鄭男配合查訪無異樣，也未再騷擾蘇女，不過警方8月要再次查訪時，鄭男及蘇女的手機都已關機，而蘇女的女兒在7月底就聯繫不到母親，上月10日向警方報案失蹤人口。
警方獲報展開追查，鄭男有計程車駕照，曾數次向北部車行租借一輛計程車營業，不過鄭男雖在西螺定居，但未查有營業紀錄，上月16日桃園大溪警分局則在當地山區發現鄭男失溫死亡，蘇女則仍下落不明。
警方仍持續調閱車牌辨識紀錄，這段期間確認蘇女的車輛停在桃園，而昨天西螺所副所長陳境達在執勤時，就在西螺中山路停車場內找到鄭男借來的計程車，並在車輛後行李箱發現一具女性遺體，研判疑是蘇女，警方採證後請家屬到場指認，檢方後續將解剖遺體釐清死因，針對該起命案發生的時間點及關聯性，檢警持續偵辦中。
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