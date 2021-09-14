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失蹤2月西螺女詭陳屍計程車 男友上月失溫死在桃園山區

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，住在台南的家屬通報失蹤人口協尋，警方昨天執勤時，在西螺鎮中山路公有停車場內發現一輛計程車已停放數日，循線調查確認是由一名鄭姓男子向朋友租借使用，不過鄭男上月被發現陳屍在桃園，警方搜索車輛後，在後車廂找到疑是蘇女的遺體，警方通知家屬確認身分後，由雲林地檢署於9月15日解剖釐清死因。

雲林警方採證後通知蘇女家屬到西螺確認身分後，將由雲林地檢署解剖釐清死因。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方採證後通知蘇女家屬到西螺確認身分後，將由雲林地檢署解剖釐清死因。記者陳苡葳／翻攝

據了解，鄭男戶籍在桃園，蘇女則是台南人，兩人同居在西螺鎮多年，今年5月鄭男曾對蘇女施暴，造成女方身體多處受傷，更一度拿木棍作勢要攻擊女方，警方當時接獲報案，訊後將鄭男依殺人未遂、妨害自由、毀損及家庭暴力等罪嫌移送法辦，並向雲林地院聲請緊急保護令，該案列為家庭暴力高危機個案列管。

西螺警分局家防官7月查訪鄭男，過程中鄭男配合查訪無異樣，也未再騷擾蘇女，不過警方8月要再次查訪時，鄭男及蘇女的手機都已關機，而蘇女的女兒在7月底就聯繫不到母親，上月10日向警方報案失蹤人口。

警方獲報展開追查，鄭男有計程車駕照，曾數次向北部車行租借一輛計程車營業，不過鄭男雖在西螺定居，但未查有營業紀錄，上月16日桃園大溪警分局則在當地山區發現鄭男失溫死亡，蘇女則仍下落不明。

警方仍持續調閱車牌辨識紀錄，這段期間確認蘇女的車輛停在桃園，而昨天西螺所副所長陳境達在執勤時，就在西螺中山路停車場內找到鄭男借來的計程車，並在車輛後行李箱發現一具女性遺體，研判疑是蘇女，警方採證後請家屬到場指認，檢方後續將解剖遺體釐清死因，針對該起命案發生的時間點及關聯性，檢警持續偵辦中。

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，警方昨天執勤時在中山路公有停車場內發現一輛計程車行李廂有一具女性遺體疑是蘇女，警方通知家屬確認身分後，將由雲林地檢署解剖釐清死因。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，警方昨天執勤時在中山路公有停車場內發現一輛計程車行李廂有一具女性遺體疑是蘇女，警方通知家屬確認身分後，將由雲林地檢署解剖釐清死因。記者陳苡葳／翻攝

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