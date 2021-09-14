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影／女超商緊張操作ATM匯款 沙鹿巡警關心時阻詐成功

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名女子在超商邊講電話邊操作ATM要匯款，引起台中市沙鹿巡邏員警注意，主動上前關心及時阻詐成功，女子雖已匯出錢，警方仍協助女子報案並圈存，匯出的錢還沒被詐騙集團領走就凍結。

中市清水警分局沙鹿分駐所長林雙鎮、警員陳羿廷9月12日晚上10點50分執行擴大臨檢勤務，在沙鹿區鎮南路二段巡簽超商ATM時，發現28歲陳姓女子邊說電話邊操作提款機，警方發覺有異立即主動上前表示關心及了解狀況。

陳女向警方表示，她接到自稱某購物客服人員電話告知，購物退貨退款金額匯到她銀行帳戶，她後續接到自稱銀行客服人員電話，要求她到鄰近的提款機實施操作，陳女不疑有，到沙鹿區超商內操作提款機，已成功匯款2筆金額共新台幣2萬9985元。

警方接過陳女手機向對方表示警察身分後，對方本不以為意持續要求陳女聽電話，警方直接掛斷電話後，告知陳女這是詐騙集團慣用手法，陳女才恍然大悟遭詐騙，警方主動協助她撥打「165」反詐騙專線實施報案並成功圈存遭詐騙金額。

沙鹿所長林雙鎮表示，詐騙集團手法日新月異，若民眾疑似接到詐騙集團電話，務必向警政單位查證，勿聽信詐騙集團指示到提款機實施操作，若需諮商或相關協助可撥打「110」報案電話或「165」反詐騙專線。

一名女子在超商邊講電話邊操作ATM匯款，沙鹿巡警主動上前關心及時阻詐成功。記者游振昇／翻攝
一名女子在超商邊講電話邊操作ATM匯款，沙鹿巡警主動上前關心及時阻詐成功。記者游振昇／翻攝
一名女子在超商邊講電話邊操作ATM匯款，沙鹿巡警主動上前關心及時阻詐成功。記者游振昇／翻攝
一名女子在超商邊講電話邊操作ATM匯款，沙鹿巡警主動上前關心及時阻詐成功。記者游振昇／翻攝

詐騙集團 提款機 超商

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